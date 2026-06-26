Prezes OMZRiK usłyszał nowe zarzuty. Przywłaszczył ponad 1,65 mln zł?

W maju dziennikarz portalu zero.pl Paweł Figurski ujawnił sprawozdania finansowe Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. "Miliony złotych z darowizn, setki zbiórek, prywatne wydatki i brak transparentności. Oto kulisy działalności ludzi, którzy z oskarżania innych uczynili sposób na życie, a sami nie mogą pochwalić się czystą kartą" – mogliśmy przeczytać.

Z przekazanych informacji wynika, że fundacja na realizację celów statutowych wydała niewielki ułamek zebranych środków. W 2019 r. na cele statutowe przeznaczono 36 tys. zł, co stanowiło zaledwie ok. 8 proc. wpływów. Natomiast na wynagrodzenie prezesa OMZRiK poszło 60 tys. zł. od 2022 r.

Nowe zarzuty dla prezesa OMZRiK

Założycielami Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych są Konrad D. i Rafał Gaweł. W 2019 r. ten drugi został prawomocnie skazany na dwa lata więzienia. Sprawa dotyczyła podrabiania faktur VAT, oszustw, kradzieży oraz przywłaszczenia pieniędzy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i społecznej. Chodziło o 800 tys. zł. Gaweł nie trafił jednak za kraty. Opuścił Polskę. Portal DoRzeczy.pl jako pierwszy podał, że twórca OMZRiK otrzymał norweskie obywatelstwo, co oznacza, że nie może być ścigany europejskim nakazem aresztowania. Wciąż jednak wystawiony jest za nim krajowy list gończy.

W tej samej sprawie zarzuty usłyszał także Konrad D. Dwa dotyczyły poświadczenia nieprawdy w dokumentacji rejestrowej dotyczącej działalności jednego ze stowarzyszeń prowadzonych przed laty w Białymstoku. Jeden z kolei był związany z oszustwem na szkodę rozgłośni radiowej.

Jak dowiedział się portal zero.pl, 5 maja 2026 r. prezes OMZRiK usłyszał kolejne dwa zarzuty. Są związane z pełnieniem przez podejrzanego funkcji prezesa zarządu dwóch fundacji. Prokuratura nie podała ich nazw. Wiadomo, że Konrad D. jest prezesem trzech fundacji. Są to: Teatr TrzyRzecze, LMP – Ruch na rzecz Obrony Praw Zwierząt i Ludzi oraz OMZRiK.

– W odniesieniu do jednej fundacji zarzucono podejrzanemu przywłaszczenie powierzonego mienia w łącznej kwocie 212 632,22 zł, zaś co do drugiej fundacji zarzut obejmuje nadużycie udzielonych uprawnień i niedopełnienie obowiązku właściwego gospodarowania środkami finansowymi fundacji oraz przywłaszczenie powierzonego mienia w łącznej kwocie 1 439 327,01 zł – poinformował prok. Mirosław Żoch, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.

Wobec D. nie zastosowano żadnych środków zapobiegawczych. – Podejrzany dotychczas stawiał się na wszystkie wezwania, materiał dowodowy jest zabezpieczony w niezbędnym zakresie, brak jest obawy matactwa procesowego – przekazał prok. Żoch.

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