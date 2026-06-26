Prawnik pokazał pismo ws. sygnalisty. Mec. Lewandowski: ZDM kłamie
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Prawnik pokazał pismo ws. sygnalisty. Mec. Lewandowski: ZDM kłamie

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Obrońca Zbigniewa Ziobry Bartosz Lewandowski
Obrońca Zbigniewa Ziobry Bartosz Lewandowski Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Mec. Bartosz Lewandowski pokazał pismo, z którego wynika, że ZDM miał wiedzę o tym, iż zwolniony później pracownik to sygnalista.

Pracownik warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich zgłosił, że jego zdaniem dochodzi do niegospodarnego wydawania publicznych pieniędzy na ubezpieczanie pojazdów zajętych na podstawie nieprawomocnych wyroków. Po odmowie wykonania ustnego polecenia i złożeniu formalnego zgłoszenia jako sygnalista twierdził, że spotkały go działania odwetowe, takie jak obniżenie dodatku motywacyjnego, ograniczenie dostępu do narzędzi pracy oraz pogorszenie warunków zatrudnienia. W listopadzie 2025 r. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyznał mu status sygnalisty, który miał zapewniać ochronę przed represjami. Mimo uzyskania ochrony prawnej w styczniu 2026 r. pracownik otrzymał wypowiedzenie.

ZDM twierdzi, że w momencie zwolnienia nie wiedział, iż pracownik był objęty ochroną sygnalisty. Zarząd Dróg Miejskich miał nie otrzymać żadnego dokumentu potwierdzającego taki status, a zgodnie z przepisami informacja mogła zostać przekazana wyłącznie przez pracownika lub za jego zgodą. "ZDM nie może opierać decyzji kadrowych na dokumencie, którego nie otrzymał i z którym nie miał możliwości się zapoznać" – czytamy w komunikacie.

Mec. Lewandowski: ZDM kłamie

Tymczasem mec. Bartosz Lewandowski wprost stwierdził, że "ZDM kłamie". Prawnik pokazał pismo. "Szanowni Państwo, warszawski Zarząd Dróg Miejskich kłamie. ZDM jest w posiadaniu dokumentacji świadczącej o tym, że pan Piotr informował przed wręczeniem mu wypowiedzenia umowy o pracę w dniu 26 stycznia 2026 r. około godz. 12.20 o tym, że została mu przyznana ochrona sygnalisty na mocy decyzji Prezydenta m. st. Warszawy. Nastąpiło to w obecności Zastępcy Naczelnika Wydziału Spraw Pracowniczych i Płacowych oraz Naczelnika Wydziału Parkowania. Stosowny dokument skutkujący ochroną został także okazany urzędnikom. Pomimo tego umowa została rozwiązana. ZDM nie obroni tezy, że nic na ten temat nie widziano" – napisał w serwisie X.

Źródło: X / ZDM
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