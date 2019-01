"Solidarność" kontra Biedronka. Jest zawiadomienie do prokuratury

Jak informuje portal branżowy wiadomoscihandlowe.pl, zawiadomienie zostało złożone 16 stycznia do Prokuratury Rejonowej we Wrześni. Sprawa dotyczy referendum strajkowego, które miało wystartować 15 stycznia. Szef "Solidarności" w Biedronce Piotr Adamczak wskazuje, że firma nie dostarczyła do związku kompletnej listy pracowników, ale wyłącznie ich numery identyfikacyjne. Jak twierdzi, przeczy to przepisom ustawy o rozwiązywaniu sporów zawodowych. "S" chce, żeby prokuratura zbadała, czy Biedronka nie utrudnia przeprowadzenia referendum.

Niezależnie od konsekwencji złożenia zawiadomienia, w przyszłym tygodniu referendum strajkowe ma w końcu się rozpocząć – zaznacza portal wiadomoscihandlowe.pl. Aby referendum strajkowe było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 50 proc. pracowników sieci Biedronka. Obecnie jest w niej zatrudnionych ok. 65 tys. osób.

Czytaj także:

"Powinien mieć jeszcze klapki typu crocs i reklamówkę Biedronki". Gadowski kpi z WałęsyCzytaj także:

Chciał mieć "gang słodziaków", więc ukradł naklejki. "Działał pod wpływem impulsu"