Rząd idzie na zwarcie z lekarzami. Szłapka: Determinacji nie zabraknie

Senat w czwartek przyjął bez poprawek ustawę pozwalającą na gromadzenie danych o wynagrodzeniach zatrudnionych w szpitalach i przychodniach w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Wcześniej propozycję przeprocedował Sejm. Teraz ustawa trafi na biurko prezydent.

Przepisy poszerzają zakres danych gromadzonych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Informacje przekazywane Agencji przez podmioty lecznicze nie będą już anonimizowane.

NIL kontra rząd

Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że będzie to pomocne przy kształtowaniu polityki płacowej. Celem nowego rozwiązania jest uzyskanie szerszego obrazu realnych zarobków w środowisku medycznym.

Przeciwna takiemu rozwiązania jest Naczelna Izba Lekarska. – Nie chcemy, by w imię transparentności poświęcane były dane wrażliwe – tłumaczył w Radiu RMF24 Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. – Zrobimy wszystko, by zablokować tę ustawę – zadeklarował.

Jankowskiemu odpowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. "Nam determinacji, by ją wprowadzić, nie zabraknie" – napisał w serwisie X.

Lekarze zarabiają za dużo? Są wyniki sondażu

W sondażu SW Research dla portalu rp.pl Polaków zapytano, czy lekarze zarabiają za dużo.

61 proc. badanych twierdzi, że lekarze zarabiają zbyt dużo.

16,6 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania.

22,4 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research, komentując wyniki sondażu, zauważył, że "zdanie, że lekarze w Polsce zarabiają zbyt dużo podziela prawie sześć na dziesięć kobiet (57 proc.) i dwóch na trzech mężczyzn (66 proc.)". – Z taką opinią zgadza się siedmiu na dziesięciu respondentów, którzy skończyli 50 lat (71 proc.) i taki sam odsetek osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe. Częściej niż ogół badanych zarobki lekarzy za zbyt wysokie uważają respondenci o dochodach mieszczących się w granicach 5001 zł – 7000 zł netto (65 proc.) oraz z miast o wielkości nie większej niż 20 tys. osób (69 proc.) – dodał.

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