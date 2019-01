"Nie wypada". Komentarze po powrocie Owsiaka

– Twoje ideały wróciły z jeszcze większą mocą. Bierzemy się za robotę, wracam do roboty - dodał. Będę grał z Orkiestrą, będę prezesem fundacji – informuje Jerzy Owsiak, który w sobotę wziął udział w pogrzebie zamordowanego Pawła Adamowicza. Inicjator WOŚP powiedział, że przywiózł ze sobą rozliczenie z licytacji WOŚP, w której brał udział prezydent Gdańska. – Położę to rozliczenie na Twoim biurku. To wielka pomoc – wskazuje Owsiak, który w oświadczeniu zwraca się bezpośrednio do zmarłego Pawła Admowicza

– Jedno serce zgasło, ale z drugiej strony miliony serc się otworzyły – podkreśla Jerzy Owsiak. I dodaje, że wraca do pracy z dodatkową mocą i siłą. Dziękuje też za wsparcie wszystkim tym, którzy w ostatnich dniach przekazywali mu wyrazy sympatii i apelowali, aby nie odchodził ze stanowiska. Decyzję o rezygnacji ogłosił w poniedziałek, niedługo po tym, jak przekazano tragiczną informację o śmierci prezydenta Gdańska.

Tak jak decyzja o odejściu, tak decyzja o powrocie, wywołała falę komentarzy. Część dziennikarzy jest zadowolona z faktu, że Jerzy Owsiak zmienił zdanie. Wiele osób zwraca jednak uwagę, że wybrało niezbyt fortunny moment na ogłoszenie swojej decyzji.