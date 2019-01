Gronkiewicz-Waltz zapowiada pozew ws. "Plastusi". "Nie będę tego puszczać płazem"

Niedawno w wydaniu programu "Minęła 20" na antenie TVP Info wyemitowano odcinek serii "Plastusie", czyli kukiełkowej animacji Barbary Pieli. Odcinek był poświęcony Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W pierwszej scenie animacji wyemitowanej na koniec programu, pojawia się postać symbolizująca prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Najpierw zagląda do pustych skrzyń, a potem sama tworzy lalkę Jurka Owsiaka, która organizuje zbiórkę pieniędzy. Gdy lalka-Owsiak wraca mini-ciężarówką pełną banknotów.

Była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała w Radiu Zet, że pozwie Telewizję Polskę i autorów animacji "Plastusie". – Ja teraz mam więcej czasu, będę występować przeciwko różnym działaniom. Tak, jestem już po rozmowie z adwokatem, w tym tygodniu napiszę, prawdopodobnie to będzie jednak publiczno-prawne, także z prywatnym poczekamy, najpierw karne. Bo to jest jednak za mocne, to ma wyraźne oznaki oszczerstwa, pomówienia, zniesławienia, tak że oddaję się w ręce praktyków. Ja jestem z prawa bankowego, oni są z prawa karnego. Nie będę tego puszczać płazem, to na pewno. Ja jako prezydent po prostu nie miałam czasu na te wszystkie działania, procesy, chodzenie do sądu, a teraz mam już trochę więcej czasu – powiedziała.