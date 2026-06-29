Ten alert RCB wywołał konsternację. "Straszycie bez powodu?"

W trakcie obecnie trwających upałów, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega w SMS-ach przez przebywaniem na słońcu i wysiłkiem fizycznym. Zaleca się noszenie nakryć głowy, lekkiej odzieży i nawadnianie.

Jednak w niedzielę wieczorem RCB rozesłało wiadomość, która wywołała sporą konsternację. W SMS-ie znalazło się ostrzeżenie: "UWAGA! Upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem. Jeśli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie. Gdy źle się poczujesz – wezwij pomoc."

Internauci szybko podzielili się swoim zdziwieniem: "Serio. O 1:05 w nocy?"; "też dostałem to ostrzeżenie. Chyba ktoś tam dostał udaru słonecznego"; "były jakieś przypadki zatruć w ostatnich dniach, czy straszycie ludzi przed nocą bez uzasadnionych powodów?"; "serio? Wysyłka takiego sms w nocy? Nagle powstało zagrożenie? Nieznane np. o 19.00? Chyba nie do końca rozumiem intencje...".

Być może alert nie powinien wywoływać kontrowersji. Podczas upałów wiele osób zamyka okna, aby nie wpuszczać gorącego powietrza, używa gazowych podgrzewaczy wody (tzw. piecyków łazienkowych) i wciąż korzysta z kuchenek gazowych w słabo wentylowanych pomieszczeniach.

Przy ograniczonej wentylacji może dochodzić do niepełnego spalania gazu i powstawania tlenku węgla (czadu). Dodatkowo wysoka temperatura i niskie różnice ciśnień mogą pogarszać ciąg kominowy, przez co spaliny nie są prawidłowo odprowadzane.

Trwa fala upałów

W poniedziałek 29 czerwca temperatura maksymalna ma wynieść około 37°C. Przez większość dnia będzie słonecznie. W nocy temperatura spadnie tylko do około 20°C. Obowiązuje czerwone ostrzeżenie IMGW przed upałem, ważne do godz. 20:00. Prognozowane temperatury dochodzą nawet do 39°C.

W taką pogodę warto:

pić dużo wody,

unikać przebywania na słońcu między 11:00 a 17:00,

ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny,

nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie nawet na kilka minut.

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