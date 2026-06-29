Polska wstrzyma pomoc dla Ukrainy? Rzecznik Nawrockiego zabrał głos

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego, powiedział w Telewizji Republika, że w sporze z Ukrainą "polscy politycy powinni stanąć za prezydentem Karolem Nawrockim, a nie krytykować pana prezydenta".

– Wygląda to w ten sposób, że gdyby – nie daj Boże – Polska padła ofiarą jakiegoś ataku wrogiego, to ten wróg naprawdę nie musiałby tutaj tworzyć piątej kolumny, bo pożytecznych idiotów mamy aż nadto – ocenił.

Polska wstrzyma pomoc dla Ukrainy?

Pytany o to, czy Polska powinna wstrzymać pomoc dla Ukrainy, Rafał Leśkiewicz odpowiedział: "Ja bym był daleki od takich stwierdzeń i takich sformułowań, bo Ukrainie w walce z Federacją Rosyjską należy pomagać, ale należy też dbać o nasze interesy, interesy Polski, a więc należy się konsekwentnie upominać o prace poszukiwawcze, ekshumacyjne, bo to też istota naszych relacji".

"Sikorski jest naiwny w relacjach z Ukrainą"

Rzecznik prezydenta ocenił, że szef MSZ Radosław Sikorski jest naiwny w relacjach z Ukrainą.

– Ministrowie rządu Donalda Tuska są naiwni, zresztą to było widać tuż po tym, jak prezydent zapowiedział, że odbierze Order Orła Białego. Wylała się na prezydenta fala krytyki ze strony członków koalicji rządzącej, czy to ministrów czy polityków po prostu zasiadających w ławach sejmowych – mówił.

Stwierdził przy tym, że "trochę później tę swoją optykę zmienili, to znaczy deklaratywnie zaczęli mówić, że to zła decyzja Zełenskiego, ale także Nawrockiego".

– Pogubili się zupełnie w tych swoich narracjach. Od kilku dni widzimy taki nieco bardziej kategoryczny ton, bo rządzący widzą, jak wyglądają emocje społeczne – dodał.

Zełenski chce "Panteonu Narodowego" Ukrainy

Podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy w niedzielę Wołodymyr Zełenski powiedział, że "nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować".

Prezydent Ukrainy przekazał, że wniósł do parlamentu projekt ustawy o ukraińskim Panteonie Narodowym.

– Nazwiska wszystkich bohaterów, którzy w różnych epokach i stuleciach walczyli o Ukrainę oraz inspirowali Ukrainę, zostaną zebrane i na zawsze zapisane w naszej historii – wielką literą, z najwyższym szacunkiem i należytą troską ze strony naszego państwa, Ukrainy, które szanuje samo siebie, ceni swoich obywateli i chroni to, co do niego należy. Nasze prawo do bycia Ukraińcami. To jest bardzo ważne – dodał.

Prezydent Ukrainy pozbawiony Orderu Orła Białego

19 czerwca prezydent Karol Nawrocki poinformował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Była to reakcja na jego decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA" – Ukraińskiej Powstańczej Armii, która mordowała Polaków na Wołyniu w latach 1943-1945.

Czytaj też:

Były ambasador nie ma złudzeń po decyzji Zełenskiego. "Świadomy sygnał eskalacji"Czytaj też:

Zełenski zaskoczył rząd. "Wygląda na to, że będzie jeszcze gorzej"