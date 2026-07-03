Kadrowe trzęsienie ziemi w Warszawie. Trzaskowski ogłasza dymisje

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zabrał głos podczas konferencji prasowej. – To nie ma prawa się powtórzyć i nie powtórzy. Ta sprawa będzie wyjaśniana do końca, bez półśrodków. Moją odpowiedzialnością jest wyciągnięcie wniosków i naprawienie sytuacji. Nowy zarząd i rada nadzorcza szpitala, we współpracy z organami ścigania, konsekwentnie wyjaśniają tę sprawę – deklarował, odnosząc się do afery wokół Szpitala Południowego.

– Tam, gdzie pojawiają się nowe bulwersujące fakty, jak w przypadku prosektorium, decyzje są podejmowane natychmiast. Nie ma zgody na bezczynność ani na krycie zaniedbań – podkreślił.

Kaznowska i Machnowska-Góra do dymisji

Włodarz stolicy ogłosił decyzję o dymisjach. – Chcę przekazać, że nowe decyzje zostały podjęte spokojnie i po namyśle. Na moje ręce wpłynęły rezygnacje pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Nie rozstrzygam o niczyjej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania są wyższe niż w życiu prywatnym – wskazał Trzaskowski. – To samo dotyczy nieprawidłowości i domniemanych przestępstw w szpitalu. Tu o winie będzie decydować prokuratura – dodał.

– To nie były proste decyzje. Chcę obu paniom podziękować za pracę dla Warszawy. Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i wsparcie. Jestem przekonany, że w historii miasta obie panie będą miały swoje miejsce jako współautorki wielu projektów związanych z jednej strony z edukacją i sportem, z drugiej strony z kulturą i polityką społeczną. Jeszcze raz dziękuję za współpracę – powiedział.

Rafał Trzaskowski dodał, że o następcach odwołanych wiceprezydentów poinformuje w najbliższym czasie.

Renata Kaznowska była wiceprezydentem Warszawy od 15 września 2016 r., kiedy została powołana przez ówczesną prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Po objęciu urzędu przez Rafał Trzaskowski w 2018 r. pozostała na stanowisku i pełniła je nieprzerwanie

Aldona Machnowska-Góra została wiceprezydentem Warszawy 18 listopada 2020 r., zastępując Pawła Rabieja po jego odwołaniu. Wcześniej, od 2018 r., była dyrektorką koordynatorką ds. kultury i komunikacji społecznej w stołecznym ratuszu.

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