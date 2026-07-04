Antypolskie nastroje wybuchły na Ukrainie. "Nigdy czegoś podobnego nie widziałem"

Ekspert przyznaje w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że polityka ma ogromny wpływ na relacje międzyludzkie.

– Jestem zaskoczony stopniem nastrojów antypolskich w Ukrainie: zajmuję się stosunkami dwustronnymi od 20 lat, ale nigdy wcześniej niczego podobnego nie widziałem – zarówno w mediach, jak i sieciach społecznościowych widać falę wręcz nienawiści wobec Polski – przyznaje Konończuk. Jego zdaniem część z tych opinii to rosyjskie trolle.

Konończuk: Po 1991 roku tak źle nie było

Jak dodaje, po ostatnim konflikcie relacje między państwami cofnęły się o długie lata. – Po 1991 r. tak źle nigdy nie było. Obecny wybuch miał jednak swoją prehistorię – przyznaje, wskazując na sprawę wstrzymywanych ekshumacji.

– Ukraińcy uważają, że dobrze nas rozumieją, z czym bym mocno polemizował. Ich diagnozy dotyczące Polski to często stereotypowe, uproszczone czy wręcz nieprawdziwe opinie. Jestem też zaskoczony, że w wypowiedziach ukraińskich polityków – w mediach i sieciach społecznościowych – nie ma rozróżnienia pomiędzy polskim ośrodkiem prezydenckim a premierem – zauważa.

Konończuk stwierdza, że w Polsce panuje zdecydowanie większy pluralizm, a cześć komentatorów nawet oskarża polskie władze o obecny kryzys. – Po drugiej stronie nie ma praktycznie żadnej refleksji, że Polacy mogą mieć rację i heroizowanie totalitarnej organizacji nie jest dobrym pomysłem – ocenia.

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