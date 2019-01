Kornel Morawiecki trafił do szpitala. "Wierzę, że wszystko będzie dobrze"

Z doniesień "Super Expressu" wynika, że w czwartek ojciec premiera trafił z silnym bólem brzucha do Szpitala Wojskowego we Wrocławiu. Wczoraj z kolei został przewieziony na oddział szpitala MSWiA w Warszawie, gdzie przejdzie bardzo poważną operację. Jak nieoficjalnie ustalił tabloid, zabieg ma wykonać znany transplantolog, specjalista chirurgii ogólnej.

W rozmowie z gazetą Kornel Morawiecki prosi o trzymanie kciuków. Mówi również o czekającej go operacji. – Trochę przypadkowo zostało to zdiagnozowane. Trafiłem do szpitala we Wrocławiu z zupełnie innymi dolegliwościami. To będzie dość poważny zabieg na narządach wewnętrznych w jamie brzusznej – tłumaczy lider Wolnych i Solidarnych.