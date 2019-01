Rabiej: Kiedy czytam jej wpisy, korci mnie, żeby napisać "ty głupia babo"

Paweł Rabiej był gościem Bartosza Węglarczyka w programie "Onet Rano". Jednym z poruszonych tematów była mowa nienawiści w kontekście tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wiceprezydent Warszawy mówił o swego rodzaju nagonce na Adamowicza w wykonaniu telewizji publicznej. – Telewizja publiczna przeszła samą siebie. A ja mam wobec siebie żal, że nie reagowałem na to stanowczo – mówił. Jak dodał, polityk musi mieć grubą skórę. – Przez to przestałem reagować na hejt i mowę przemocy. Teraz zacząłem odpowiadać stanowczo – podkreślił.

Gość Bartosza Węglarczyka tłumaczył, że mowa przemocy to tylko jeden z elementów przemocy, która rodzi się w szkole, w rodzinie. – Powinniśmy myśleć o tym, jak zmniejszać jej wpływ – zaznaczył polityk. Wiceprezydent Warszawy wskazywał, że należy krytykować pomysł, rozwiązanie, nie osobę. – Mnie też korci, żeby jak czytam wpisy pani Mazurek, napisać "ty głupia babo". Naprawdę mnie korci. Ale wolę zareagować np. w ten sposób: "czy pani poseł to przemyślała?", "czy to na pewno dobry kierunek?. To jest jednak inny język – powiedział polityk.