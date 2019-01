"Rozkładaj nogi! Witamy w średniowieczu". Skandaliczny tekst na gazeta.pl o programie Mama4+

Zaprezentowane przez rząd kilka dni temu świadczenie Mama4+ mogą otrzymać osoby, które urodziły i wychowały lub wychowały co najmniej 4 dzieci, i z powodu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury minimalnej lub ich emerytura jest niższa od najniższego świadczenia.

Artykuł poświęcony programowi emerytur dla mam umieścił na swojej stronie m.in. serwis gazeta.pl i jak czytamy na stronie, tekst „wzbudził wśród czytelników wiele emocji”. W związku z tym, autorzy serwisu postanowili opublikować kolejny tekst, w którym zebrali opinie czytelników na temat programu Mama4+.

Co autorzy gazeta.pl uznali za „najciekawsze argumenty w dyskusji”? Oto kilka zacytowanych wpisów:

„Strzał w kolano! To te matki, co mają dzieci i pracują, powinny także dostać więcej pieniędzy! Bo mają i dzieci i pracę na głowie! Matka ma czwórkę dzieci, oddaje je do przedszkola, kasuje 500+ i się śmieje z rządu. Tak jest, patologia do boju! Zamiast zachęcić do edukacji, rozwoju, to nagabują do rozmnażania masowego”

„A kobieta, która całe życie pracowała naukowo i została profesorem, ale ma tylko jedno dziecko, dostanie niewiele więcej. To jest właśnie sygnał PIS-u do kobiet - nie kształć się, nie pracuj. Rozkładaj nogi! Witamy w średniowieczu”.

„Moja mama miała nas sześcioro, gospodarstwo rolne i dodatkowo pracowała. Wykonywała pracę chałupniczą, w której to wszyscy żeśmy jej pomagali. Starsi pomagali młodszym przy odrabianiu lekcji i mamie w obowiązkach domowych. Wszystkie dzieci się wykształciły (co najmniej średnie), każdy z nas sobie poradził w życiu, bo wszystkiego nas nauczyła. Teraz widzę docenia się bardzo lenistwo i nierobów”

„To przesada”

O tekst w serwisie gazeta.pl i poziom wybranych przez autorów artykułu komentarzy wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja zapytała dziennikarka Polskiego Radia Katarzyna Gójska. – To przesada (…) nie podobają mi się te słowa – stwierdził polityk, zgadzając się z dziennikarką, że zacytowane wpisy wyrażają pogardę.

– Rozmnażanie nie jest niczym złym. Potrzebujemy rozwijać się, potrzebujemy rosnąć jako społeczeństwo, a nie da się tego robić bez rodzenia dzieci. Wiemy, że demografia jest problemem. Myślę, że ta pogarda jest efektem obaw, że mogą być tutaj zachowania patologiczne – dodał Paweł Rabiej.

Wiceprezydent Warszawy poparł też inicjatywę rządu w zakresie stworzenia emerytur dla mam, określając ten pomysł jako „ sensowny pomysł, w nurcie dobrego myślenia społecznego”. – Patrzymy na wychowywanie dzieci jak na zajęcie, które jest (…) bezpłatne, ale to często oznacza poświęcenie w jakimś sensie swojej pracy i kariery zawodowej. To często jest praca na pełen etat albo więcej – dodał polityk.