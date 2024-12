IPN reaguje na tekst Onetu ws. Nawrockiego. "Wystawiana jest delegacja"

W piątek portal Onet stwierdził, że kandydat na prezydenta Karol Nawrocki "prawie pół tego miesiąca spędził na delegacjach" z Instytutu Pamięci Narodowej, którego jest prezesem.

Jak wskazano, Nawrocki łączył te wyjazdy z kampanią wyborczą, podczas gdy ustawa o IPN zabrania szefowi tej instytucji działalności politycznej.

Zgodnie z ustawą o IPN, prezes instytutu "nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu".

"Z informacji Onetu wynika, że do 17 grudnia spędził co najmniej dziewięć dni w oficjalnych delegacjach. Konkretnie w dniach 1-4 grudnia, a także 13-17 grudnia. Tylko dwa razy zadeklarował formalną nieobecność (6 i 11 grudnia). Co ciekawe, jego delegacje pokrywają się z aktywnością kampanijną" – czytamy w artykule.

"W ramach czasu wolnego"

Do publikacji Onetu odniósł się rzecznik prasowy IPN. – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej wykonuje swoje obowiązki służbowe w nienormowanym czasie pracy, uczestnicząc w wielu wydarzeniach upamiętniających ważne rocznice historyczne oraz bohaterów walk o niepodległość – powiedział dr Rafał Leśkiewicz, cytowany przez PAP.

Rzecznik IPN wskazał, że w ramach grudniowych delegacji Nawrocki był służbowo m.in. w Chełmie, gdzie wizytował powstające Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej, uczestniczył w obchodach Barbórki w kopalni w Mysłowicach, a także wziął udział w obchodach rocznicowych upamiętniających wydarzenia na Wybrzeżu w 1970 r. oraz pacyfikacji strajku w kopalni "Wujek" w Katowicach.

– W każdym przypadku wyjazdu poza Warszawę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wystawiana jest delegacja. Dotyczy to w równym stopniu wszystkich pracowników IPN wykonujących swoje obowiązki poza stałym miejscem pracy. Prezes Karol Nawrocki wielokrotnie publicznie podkreślał, że częścią jego aktywności zawodowej są spotkania w różnych miejscach w kraju – zaznaczył dr Leśkiewicz.

– Wszelkie inne aktywności, niezwiązane z pełnieniem funkcji prezesa IPN, dr Karol Nawrocki realizuje w ramach swojego czasu wolnego, w tym w weekendy – dodał.

Czytaj też:

Nawrocki: Entuzjazm i mobilizacja rośnie równolegle do skali atakówCzytaj też:

Wysocka-Schnepf: Nawrocki zabiega o poszerzenie elektoratu o mężczyzn ze stadionów i siłowniCzytaj też:

Nawrocki: Jedno z głównych zadań, które przed sobą stawiam