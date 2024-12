Wysocka-Schnepf: Nawrocki zabiega o poszerzenie elektoratu o mężczyzn ze stadionów i siłowni

Prezydent Warszawy i kandydat KO na prezydenta Polski Rafał Trzaskowski był gościem TVP Info. Prowadząca Dorota Wysocka-Schnepf rozpoczęła program pytaniem o... byłego dziennikarza Telewizji Polskiej Michała Adamczyka.

– Zacznę od pytania natury kampanijnej. Jak pan przyjął wiadomość, że pieniądze Michała Adamczyka (...) zasilą pana kampanię wyborczą? – zapytała Wysocka-Schnepf. – A to pierwsze słyszę – odparł Trzaskowski.

Adamczyk przegrał dwa procesy z Romanem Giertychem. Chodzi o zarzuty, jakie padały pod adresem posła KO, jakoby wyprowadził pieniądze ze spółki Polnord. Łącznie dziennikarz musi zapłacić 50 tys. zł oraz zamieścić na portalu X przeprosiny.

"Wyraźnie widać, że o to zabiega"

– Czy myśli pan, że Karolowi Nawrockiemu się uda, co wyraźnie widać w kampanii, poszerzyć elektorat PiS-u o mężczyzn ze stadionów i z siłowni? Wyraźnie widać, że o to zabiega. I czy panu uda się w odpowiedzi na to poszerzyć elektorat kobiet, które mogą być po roku rządów Koalicji Obywatelskiej rozczarowane tym, co udało się zrobić, a raczej tym, czego się nie udało? – pytała Rafała Trzaskowskiego Dorota Wysocka-Schnepf.

– Jestem gotów rozmawiać absolutnie z każdym i rozmawiać o tym, co naprawdę interesuje Polki i Polaków, o bezpieczeństwie, o gospodarce. Uważam, że dzisiaj lepiej rozmawiać z prezydentem Francji, zabiegać o nasze interesy w Brukseli i twardo stawiać sprawę naszej gospodarki, lepiej rozmawiać z Polkami i Polakami, którzy ciężko pracują na nasz dobrobyt, niż prężyć muskuły na siłowni. Bo to można robić i biegać po godzinach pracy – odpowiedział wymijająco kandydat KO na prezydenta.

Trzaskowski i Nawrocki zyskują

Według sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu", Rafał Trzaskowski może liczyć na poparcie na poziomie 41,96 proc. Z kolei Karol Nawrocki uzyskał 28,7 proc. głosów respondentów. W porównaniu do poprzedniego badania tej firmy, obaj kandydaci zyskali. Trzaskowski zwiększył poparcie o 7 pkt. proc., natomiast Nawrocki o prawie 8 pkt. proc.

Na podium znalazł się Sławomir Mentzen z Konfederacji, który może liczyć na 12,68 proc. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia uzyskał 10,67 proc. Na dalszej pozycji, ze znacznie słabszym wynikiem (3,26 proc.), znalazła się Magdalena Biejat, która może zostać kandydatką Nowej Lewicy. Marek Jakubiak, reprezentujący koło poselskie Wolni Republikanie, mógłby liczyć na poparcie ze strony 2,74 proc. głosujących.

Jak wynika z pozostałych badań opinii publicznej, zmniejsza się dystans między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim. Takie wnioski można wyciągnąć choćby z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej może liczyć na 36,9 proc. poparcia, podczas gdy kandydat obywatelski popierany przez PiS – na 30,3 proc.

Również w badaniu CBOS przewaga Trzaskowskiego nad Nawrockim topnieje. Kandydat KO uzyskał 46 proc. głosów, a kandydat wspierany przez PiS – 34 proc.

