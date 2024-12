Szydło oceniła Nawrockiego. "W ten sposób się zwycięża"

Zmniejsza się dystans między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej może liczyć na 36,9 proc. poparcia, podczas gdy kandydat popierany przez PiS – na 30,3 proc.

Wybory prezydenckie odbędą się w maju przyszłego roku. Oprócz Trzaskowskiego i Nawrockiego w wyścigu prezydenckim wystartują: Sławomir Mentzen z Konfederacji, lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie. Lewica ma zaprezentować swojego kandydata w połowie grudnia. Najprawdopodobniej będzie to Magdalena Biejat.

Kampania Nawrockiego. "Kluczowa sprawa"

– Pan Karol Nawrocki robi doskonałą kampanię. Gratulacje dla Pawła Szefernakera i jego zespołu. Przy tych ograniczonych środkach, on musi spotykać się z ludźmi, rozmawiać z nimi, pomagać im, przedstawić swoją propozycję na prezydenturę – oceniła była premier Beata Szydło na antenie Radia Zet. Zdaniem europoseł PiS już po pierwszych tygodniach widać, że obywatelski kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość jest "bardzo aktywny, pracowity i potrafi trafić do ludzi, a w ten sposób się zwycięża".

– Karol Nawrocki zwycięży, jak Andrzej Duda, który również był niedoceniany. Jest jedna, kluczowa sprawa, jeśli chodzi o to zwycięstwo – dobrze przeprowadzona kampania. Praca, praca i jeszcze raz praca – mówiła Szydło. Jak dodała, Nawrocki jest "pełen energii, chce to doprowadzić to do końca". – Ja w niego wierzę – podkreśliła.

Nawrocki dominuje na X

#Nawrocki2025 dominuje zarówno pod względem liczby wzmianek (132 889), jak i zasięgu w sieci (164 286 301), co czyni go zdecydowanym liderem wśród analizowanych hashtagów – wynika z analizy profilu "Polityka w sieci".

"Dane z ostatnich 30 dni: 11.11.2024-10.12.2024. Łączna liczba wzmianek i zasięg w sieci: #Trzaskowski2025 Wzmianki: 89 639, zasięg: 110 169 991; #RuszamZTrzaskiem Wzmianki: 22 060, zasięg: 30 438 056; #Nawrocki2025 Wzmianki: 132 889, zasięg: 164 286 301" – wskazano.

