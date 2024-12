"Jedna z niewielu obietnic, którą realizuje". Nawrocki uderza w Tuska

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej i obywatelski kandydat na prezydenta RP popierany przez PiS Karol Nawrocki spotkał się we wtorek z mieszkańcami Siedlec (woj. mazowieckie).

"Za chwilę rozpoczynamy kolejne spotkanie z obywatelskim kandydatem na prezydenta Karolem Nawrockim. Tym razem w Siedlcach. Sala pęka w szwach. Już wiecie dlaczego dr Karol Nawrocki jest tak atakowany?" – napisał na portalu X poseł PiS Paweł Szefernaker, szef sztabu Nawrockiego.

Nawrocki: Nigdy nie podpiszę tej ustawy

Karol Nawrocki przypomniał, że Donald Tusk zapowiedział przywrócenie przywilejów emerytalnych byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa (SB). – W styczniu 2023 r. w państwa mieście Donald Tusk złożył jedną z niewielu obietnic, jedną ze 100 obietnic, którą z pełną konsekwencją realizuje. To tutaj padła obietnica przywrócenia przywilejów emerytalnych funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa – powiedział prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

– W Polsce trwa niestety powolny, ukryty proces reubekizacji, przywracania przywilejów emerytalnych ludziom, którzy inwigilowali, wsadzali do ośrodków internowania, więzili, rozbijali rodziny, zmuszali do emigracji. Podczas gdy ponad 9 tys. osób odznaczonych Krzyżami Wolności i Solidarności, bohaterów naszej wolności często żyje od pierwszego do pierwszego – mówił Nawrocki. I złożył deklarację. – Chcę powiedzieć jasno: będę prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, który nigdy nie podpiszę ustawy przywracającej przywileje emerytalne funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa – zapewnił.

W październiku portal Niezależna.pl donosił, że szefowie MSWiA w rządzie Donalda Tuska, Marcin Kierwiński i Tomasz Siemoniak, wydali w zaledwie dziewięć miesięcy ponad 700 decyzji, w których przywracali pełne świadczenia emerytalne byłym funkcjonariuszom komunistycznych służb.

