Nielegalny GPS w aucie byłego ministra? Prokuratura umorzyła śledztwo

Prokuratura Krajowa wszczęła we wrześniu 2023 r. śledztwo w sprawie działań operacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA). Zastrzeżenia śledczych budziły okoliczności zatrzymania Włodzimierza Karpińskiego, do którego doszło pod koniec lutego 2023 r. Prokuratura zarzucała byłemu ministrowi skarbu w rządzie PO-PSL, że między 2020 a 2022 r., pełniąc funkcje prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie oraz sekretarza miasta stołecznego Warszawy, przyjął łapówkę w łącznej kwocie ok. 5 mln zł.

Pod lupą śledczych znalazła się kwestia lokalizatora GPS, który miał zostać zainstalowany przez agentów CBA w prywatnym samochodzie Włodzimierza Karpińskiego. Jak relacjonowała rozgłośnia RMF FM, podczas przeszukania auta byłego polityka Platformy Obywatelskiej na parkingu stołecznego ratusza, jeden z funkcjonariuszy CBA wyciągnął spod tylnego błotnika pojazdu zalepione taśmą urządzenie z magnesami. Przedmiot ten wypadł mu z ręki. Agent, pytany przez świadków zdarzenia, czym jest to urządzenie, przekonywał, że to jego telefon komórkowy. Co więcej, funkcjonariusze mieli odmówić zawarcia informacji o tym incydencie w protokole. Obrońca Karpińskiego złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Stwierdził, że CBA nie ma uprawnień do stosowania takich urządzeń jak nadajnik GPS.

Nielegalny GPS w aucie Karpińskiego? Sprawa umorzona

Jak ustalił portal Gazeta.pl, w kwietniu ubiegłego roku postępowanie zostało umorzone w związku z "brakiem znamion czynu zabronionego". Prokuratura Krajowa, zapytana o to, czy w samochodzie Włodzimierza Karpińskiego został zainstalowany nadajnik GPS, przekazała, że "dokonane w sprawie ustalenia są objęte tajemnicą wynikającą z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych".

Pełnomocnicy byłego ministra skarbu złożyli zażalenie na decyzję prokuratury do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli. Portal Gazeta.pl poinformował, że 26 czerwca sąd tego zażalenia nie uwzględnił i utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

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