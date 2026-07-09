Poważne kłopoty senatora KO. "Zrzeknę się immunitetu"

Prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z wnioskiem o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie senatora Marcina Zawiły do odpowiedzialności karnej.

Sprawa, którą prowadzi Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, dotyczy nieprawidłowości w zbywaniu lokali mieszkalnych przez przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze w czasach, gdy prezydentem miasta był Zawiła. Śledczy zarzucają politykowi Koalicji Obywatelskiej przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

Według prokuratury, Marcin Zawiła, będąc prezydentem Jeleniej Góry, wyraził pisemną zgodę na przydział lokalu komunalnego z pominięciem trybu ofertowego konkretnym osobom, które miały go remontować we własnym zakresie. Lokal pierwotnie miał być sprzedany na wolnym rynku. Miasto zbyło mieszkanie na rzecz jego najemców z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 99 proc., czym działało na szkodę interesu publicznego

Śledztwo trwa od marca 2023 r. Postępowanie dotyczy ośmiu osób, w tym pięciu pracowników urzędu miejskiego. Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w październiku ubiegłego roku.

Pociągnięcie senatora do odpowiedzialności karnej wymaga zgody Senatu, chyba że senator zrzeknie się przysługującego mu immunitetu. Marcin Zawiła jest senatorem KO od 2023 r. W latach 1990-1994 oraz 2010-2018 był prezydentem Jeleniej Góry.

Senator KO: Zrzeknę się immunitetu

Zawiła zapowiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że zrzeknie się immunitetu i będzie odpowiadał przed sądem jak każdy obywatel. – Ta sprawa dotyczy przydziału mieszkania osobom, które straciły lokal po pożarze. Przyznano im mieszkanie do remontu we własnym zakresie, bo taka kategoria istnieje. Podjąłem taką decyzję, bo ci ludzie kwalifikowali się do tego przydziału – tłumaczył.

Politykowi Koalicji Obywatelskiej grozi 10 lat więzienia.

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