Profesor z Sarniego Uroczyska

MOJA PÓŁKA Największą zasługą bohatera tej książki, Karola Estreichera juniora (1906–1984), historyka sztuki, założyciela i wieloletniego dyrektora Muzeum Jagiellońskiego, twórcy koncepcji przebudowy Collegium Maius, była rewindykacja dzieł sztuki zrabowanych nam przez Niemców.
To on w wojennym chaosie ewakuował narodowe skarby za ocean, inne usiłował ukryć, by po wojnie z wielką determinacją tropić je w Niemczech i ostatecznie sprowadzić do Polski ołtarz Wita Stwosza, „Damę z gronostajem” Leonarda da Vinci i„Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta. Wielką jego zgryzotą było nieodnalezienie „Portretu młodzieńca” Rafaela Santiego, co traktował jako swoją osobistą porażkę.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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