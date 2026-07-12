Profesor z Sarniego Uroczyska

To on w wojennym chaosie ewakuował narodowe skarby za ocean, inne usiłował ukryć, by po wojnie z wielką determinacją tropić je w Niemczech i ostatecznie sprowadzić do Polski ołtarz Wita Stwosza, „Damę z gronostajem” Leonarda da Vinci i„Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem” Rembrandta. Wielką jego zgryzotą było nieodnalezienie „Portretu młodzieńca” Rafaela Santiego, co traktował jako swoją osobistą porażkę.