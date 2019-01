Koniec sporu macedońsko-greckiego? Parlament grecki podjął decyzję

Wynik piątkowego głosowania, choć cieszy władze Grecji, z pewnością nie zadowala znacznej mniejszości macedońskiej zamieszkującej to państwo. Spór z Grecją skutkuje ciągłym zawieszeniem akcesji Macedonii do Unii Europejskiej i NATO. Po niemal 30 latach sporu o nazwę Macedonii, jej władze uległy presji i zmieniły nazwę państwa na „Republika Macedonii Północnej”. Ma to świadczyć o braku roszczeń do regionu greckiego o nazwie Macedonia.

Przeciwko zmianie nazwy Macedonii w Grecji wybuchły zamieszki i protesty, w których bierze udział mniejszość macedońska. Jak wskazują wyniki badań opinii społecznej, większość Greków także jest przeciwna porozumieniu z Macedonią.

Czytaj także:

Europejskie państwo zmienia nazwę