Nawrocki do słuchaczy Radia Maryja: Dziękuję za nieustanną troskę o Polskę

"Wierzę, że siła naszego państwa rodzi się nie tylko z jego potencjału, lecz także z ludzi tworzących wspólnoty oparte na wierze, odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny. Od 35 lat jednym z takich środowisk jest Rodzina Radia Maryja. Za to świadectwo z całego serca dziękuję. Dziękuję za wszystkie lata tego Bożego szaleństwa, które zgromadziło wokół Radia Maryja, Telewizji Trwam i innych dzieł podejmowanych przez ojców redemptorystów, tak licznych prawych i wiernych Polaków" – napisał prezydent Karol Nawrocki. Minister Zbigniew Bogucki, szef KPRP, odczytał list prezydenta Karola Nawrockiego, który został skierowany do uczestników 35. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę.

Prezydent zapewnił, że "łączy się ze wszystkimi pielgrzymami zgromadzonymi u stóp Jasnogórskiej Pani w modlitewnej zadumie i w dziękczynieniu za dar Rodziny Radia Maryja".

"Dziękuję za 35 lat medialnej misji, która przynosi dobre owoce nie tylko Kościołowi w Polsce, lecz także całemu polskiemu życiu publicznemu" – zaznaczyła głowa państwa.

2026 rok to 300. rocznica urodzin włoskiego redemptorysty – św. Gerarda Majelli. "To wyjątkowo gorliwy i pokorny brat zakonny. Szczególnie teraz, w czasie nasilających się ataków na rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo warto ukazać postać tego patrona dzieci, zwłaszcza dzieci nienarodzonych; opiekuna matek i orędownika szczęśliwych porodów. Gdy jako młody chłopak opuszczał rodzinny dom, by wstąpić do klasztoru, zostawił matce lakoniczną, lecz jakże wymowną wiadomość: 'Idę, by zostać świętym'" – przypomniał.

Prezydent RP wskazał, że dewiza pozostawiona przez włoskiego redemptorystę "po trzech wiekach trafnie łączy się z hasłem pielgrzymki 'Uczniowie-Misjonarze', bo przecież misjonarzami są ci, którzy – jak św. Gerard Majella – opuszczają swój wygodny i bezpieczny dom, by służyć bliźnim".

"W niedawnym liście Leon XIV skierował do wiernych czciciela św. Gerarda słowa, które powtarzane właśnie w odniesieniu do Rodziny Radia Maryja nabierają szczególnej mocy i szczególnego znaczenia. Ojciec Święty napisał: „Niech ten, którego nazwano Bożym szaleńcem, wstawia się za wami, abyście żyli z tym szaleństwem ewangelicznej miłości, która jako jedyna może zmienić świat. Was wszystkich powierzam, opiece Maryi Dziewicy, którą św. Gerard kochał z synowską czułością i z serca udzielam wam mojego apostolskiego błogosławieństwa" – napisała w liście głowa państwa.

Nawrocki: Siła naszego państwa rodzi się z ludzi

Karol Nawrocki nawiązał do słów Leona XIV, dzieląc się przy tym refleksją: "Wierzę, że siła naszego państwa rodzi się nie tylko z jego potencjału, lecz także z ludzi tworzących wspólnoty oparte na wierze, odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny. Od 35 lat jednym z takich środowisk jest Rodzina Radia Maryja. Za to świadectwo z całego serca dziękuję. Dziękuję za wszystkie lata tego Bożego szaleństwa, które zgromadziło wokół Radia Maryja, Telewizji Trwam i innych dzieł podejmowanych przez ojców redemptorystów, tak licznych prawych i wiernych Polaków. Dziękuję Rodzinie Radia Maryja za nieustanną, szczerą troskę o Polskę oraz za dar modlitwy w intencji rządzących i wszystkich rodaków".

Prezydent RP złożył także życzenia wszystkim uczestnikom XXXV Pielgrzymki Radia Maryja, także tym łączącym się z Jasną Górą za pośrednictwem mediów. "Życzę wielu łask, dużo zdrowia i sił oraz wszelkiej pomyślności w budowaniu wolnej, dumnej i niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej" – zakończył.