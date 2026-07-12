"Jakbym widział żulików". O. Rydzyk mocno o politykach

Na Jasnego Górze odbywa się w niedzielę 35. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Do uczestników, wśród których pojawiła się liczna reprezentacja PiS, zwrócił się dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk.

– Nieraz patrzę na niektóre twarze w Sejmie, to jakbym żulików jakichś widział, no naprawdę. Nie mówię tego przeciwko człowiekowi, tylko: człowieku – czyń dobrze – powiedział.

– Nie dajmy się zarazić nienawiścią i kłamstwem. Pamiętacie z historii te dwa straszne totalitaryzmy ubiegłego wieku – hitlerowski niemiecki i komunistyczny rosyjski. Co robiły tamte Niemcy i ich współpracownicy? Najpierw kłamali jeden przeciwko drugiemu. Jak oni atakowali Kościół i księży (…). Potem była nienawiść. Co robił Stalin? Robił to samo. Teraz co robią w Polsce? Tylu ludzi daje się zwieść tym kłamstwom (…). Ileż było kłamstw na Radio Maryja i Rodzinę Radia Maryja. Nienawiść jest pięścią, a my musimy podawać sobie ręce. Musimy budować struktury dobra, bo inaczej zginiemy marnie. Najpierw jest kłamstwo, nienawiść, oszczerstwo, a później niech się biją. To idzie w tym kierunku w Polsce. Módlmy się, żebyśmy nie poddali się żadnej nienawiści – mówił dyrektor Radia Maryja.

"Nie dajcie się zwieść tym kłamstwom"

Redemptorysta przeszedł do kwestii ataków na Kościół i duchowieństwo. Jego zdaniem w przestrzeni publicznej dochodzi do odbierania dobrego imienia księżom oraz przedstawiania ich w fałszywym świetle.

– Odbierasz dobre imię, atakujesz. Jak oni atakowali Kościół, księży. Jak robili z nich pedofilów i nie wiadomo jakich przestępców. A teraz co robią w Polsce? Grzech może się wszędzie zdarzyć, niepokalana była tylko Maryja. Ale robić z księży przestępców? Co by było w Polsce, gdyby nie księża? Nie dajcie się zwieść tym kłamstwom. Kłamstwo na kłamstwie i kłamstwem popycha. Jak widzę tych ludzi mówiących, to mówię: żuliki nie z tej ziemi (...) w krawatach eleganckich mówią, w koszulach – mówił, ponownie używając określenia pod adresem części polityków.

Założyciel Radia Maryja odniósł się także do działalności innych mediów o prawicowym profilu. Przyznał, że choć cieszy się z ich istnienia, nie ze wszystkimi praktykami tych redakcji się zgadza. – Dobrze, że są, choć ja się z nimi nie zgadzam. Bo np. one mają reklamy antyrodzinne, biorą za to pieniądze. A nasze dzieła to wy utrzymujecie – powiedział, zwracając się do uczestników pielgrzymki.

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