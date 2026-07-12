Gross udzielił wywiadu Wysockiej-Schnepf. "Jesteśmy narodem jak inne"

"Nie tylko Jedwabne. Nie tylko Polacy. Prof. Jan Tomasz Gross: XX wiek to czas strasznych rzeczy, w wielu punktach świata. Jesteśmy takim samym narodem jak inne – są okresy, w których byliśmy wielcy i są takie, kiedy braliśmy udział w rzeczach potwornych" – tak Dorota Wysocka-Schnepf z TVP Info reklamuje swoją rozmowę z historykiem. Do wpisu dołączyła fragment wywiadu. Jan Tomasz Gross to polsko-amerykański socjolog i historyk, specjalizujący się w europejskiej historii XX wieku. Wielokrotnie zarzucano mu przekłamywanie faktów dot. m.in. udziału Polaków w Holokauście.

Gross: Mamy okresy, gdy zdarzały się rzeczy potworne

– XX wiek to okres strasznych rzeczy, które działy się w bardzo wielu punktach świata. Powiedzieć sobie, że jesteśmy takim samym społeczeństwem, takim samym narodem – w pewnym sensie, bo o to chodzi, o konstrukcję narodowej tożsamości – jak wiele innych. Mamy okresy, w których byliśmy wielcy, ale mamy też okresy, w których zdarzały się rzeczy potworne, w których braliśmy udział – mówi historyk.

– Cóż w tym jest takiego trudnego? Chorwaci mordowali Serbów i na odwrót. Hutu mordowali Tutsi. Turcy mordowali Ormian. Ukraińcy mordowali Polaków, Polacy mordowali Ukraińców. W czasie II wojny światowej w Europie Środkowej wielu ludzi mordowało także Żydów. To są potworne okresy. Trzeba je sobie opowiedzieć, trzeba spróbować zrozumieć, co się stało – przekonuje Jan Gross.

Dalej gość Wysockiej-Schnepf stwierdza: – Kiedy stworzy się prawdziwą narrację na temat historii, to ciało zbiorowe, jakim jest społeczeństwo i naród, nabiera wolności duchowej. Tak samo jak człowiek staje się wyzwolony od koszmarów, które nosi w sobie, jeśli przestaje wypierać potworne rzeczy, w których jako jednostka brał udział lub za które ponosi odpowiedzialność. To jest bardzo prosta rzecz. Oprócz prawdy historycznej nie ma innej drogi do tego, żeby zbudować zdrowe życie zbiorowe i szczęśliwe życie.

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