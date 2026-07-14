Przeszukania w domach byłych doradców Beaty Szydło. Akcja CBA

Piotr Matczuk poinformował, że funkcjonariusze pojawili się w jego domu około godz. 6 rano. W rozmowie z TV Republika relacjonował, że w akcji uczestniczył uzbrojony zespół CBA, który przeprowadził przeszukanie i zabezpieczył część materiałów. Ocenił działania służb jako motywowane politycznie.

Matczuk i Plakwicz założyli spółkę Solvere, która na zlecenie Polskiej Fundacji Narodowej realizowała kampanię "Sprawiedliwe sądy", promującą reformę wymiaru sprawiedliwości przygotowaną przez rząd PiS.

W przeszłości CBA wskazywało na możliwe naruszenie przez nich przepisów ustawy antykorupcyjnej, jednak prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, uznając, że nie działali umyślnie.

Świrski i Jurkiewicz zatrzymani przez CBA

Wcześniej we wtorek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował o zatrzymaniu byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Ś. i Cezarego J. Chodzi o Macieja Świrskiego i Cezarego Jurkiewicza.

"Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 r. przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej «Sprawiedliwe sądy», czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie nie mniejszej niż 8,4 mln zł" – napisał Dobrzyński w serwisie X.

Dodał, że po przeszukaniach i zabezpieczeniach, które prowadzą agenci CBA, zatrzymani mężczyźni zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Śledztwo ws. kampanii "Sprawiedliwe sądy" Polskiej Fundacji Narodowej

Kampanię billboardową pod hasłem "Sprawiedliwe sądy" Polska Fundacja Narodowa przygotowała za rządów Zjednoczonej Prawicy. Pieniądze na projekt wyłożyły spółki Skarbu Państwa. Krytycy uważają, że z publicznych środków sfinansowano partyjną inicjatywę PiS, mającą na celu zdyskredytowanie sędziów.

Maciej Świrski, późniejszy przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, był członkiem zarządu PFN w latach 2016-2018.

Z kolei Cezary Jurkiewicz był związany z PFN od 2016 do 2023 r., najpierw jako prezes, a później członek zarządu. W ostatnich latach był asystentem Świrskiego w KRRiT. Wcześniej był radnym Warszawy z ramienia PiS.

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