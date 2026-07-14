Matczuk o kulisach akcji CBA. "Weszli rano z długą bronią"

Agenci CBA przeszukali we wtorek domy Piotra Matczuka i Anny Plakwicz, byłych doradców premier Beaty Szydło oraz współtwórców spółki Solvere. Czynności mają związek ze śledztwem dotyczącym finansowania kampanii "Sprawiedliwe sądy" Polskiej Fundacji Narodowej.

Matczuk: Weszli z długą bronią

Piotr Matczuk, który obecnie współpracuje z Telewizją Republika, zrelacjonował na antenie to, co wydarzyło się we wtorek rano

– Działo się, o 6 rano. Weszło do mnie CBA z zespołem bojowym, z długą bronią. Dokonali przeszukania – dość kuriozalnego, bo niewiele znaleźli, niewiele zabezpieczyli. Ewidentna sprawa polityczna i trochę takie nie fair działanie tej władzy. Nie pierwsze i nie ostatnie pewnie – stwierdził.

– Nie wiem, czego szukali. Zabrali mi telefon, komputer i praktycznie nic więcej. To jest kuriozalne z dwóch powodów – ja w tej sprawie nie mam żadnego statusu prawnego. W tej sprawie prawnie jestem nikim. Nie jestem ani pokrzywdzonym ani podejrzanym, więc już samo to, że takie działania podejmuje się wobec osoby, która nie jest w tej sprawie kimkolwiek, już jest dziwne, jest nadużyciem władzy – ocenił były doradca premier Beaty Szydło.

– Druga rzecz – w tej sprawie rok temu zeznawałem jako świadek. Wszystkie zeznania złożyłem. CBA i prokuratura doskonale wiedziały o wszystkich dokumentach. To było wyczerpujące przesłuchanie – podkreślił.

– Mija rok. To się nam chyba zbiega z tym, że ludzie przewodzący prokuraturą mają jakieś polityczne kłopoty, Donald Tusk ma kłopoty i nagle się dzieje taka rzecz. Skandaliczne. Jesteśmy przyzwyczajeni, bo to kolejna taka sytuacja, ale bolesna – podsumował Matczuk.

Świrski i Jurkiewicz zatrzymani przez CBA

Wcześniej we wtorek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował o zatrzymaniu byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Ś. i Cezarego J. Chodzi o Macieja Świrskiego i Cezarego Jurkiewicza.

"Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 r. przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej «Sprawiedliwe sądy», czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie nie mniejszej niż 8,4 mln zł" – napisał Dobrzyński w serwisie X.

Dodał, że po przeszukaniach i zabezpieczeniach, które prowadzą agenci CBA, zatrzymani mężczyźni zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

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