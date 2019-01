Nowacka na konwencji PO: Jesienią będzie pięknie!

W konwencji Koalicji Obywatelskiej "Kobieta, Polska, Europa” wzięły udział m.in. organizacje kobiece działające na rzecz równouprawnienia. Wydarzenie ma być okazją do zaprezentowania "Deklaracji Styczniowej” opracowanej przez KO i środowiska feministyczne. Data konwencji również nie jest przypadkowa i ma nawiązywać do 100. rocznicy wyborów parlamentarnych w 1919 roku, gdy kobiety mogły pierwszy raz skorzystać z uzyskanych praw wyborczych.

Poza Barbarą Nowacką, liderką Inicjatywy Polskiej, głos zabrały także przedstawicielki Koalicji Obywatelskiej. – Teraz jest moment na kobiecą solidarność, koalicję kobiet, która zawalczy o demokratyczną władzę w Polsce – mówiła była premier Ewa Kopacz.

Dłuższe przemówienie wygłosiła także wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska. – Musimy zadbać o pełne uwolnienie potencjału Polek. (…) Niech hasłem na dziś będzie równość – apelowała.

W konwencji uczestniczyła też Henryka Bochniarz, przewodnicząca Konfederacji Lewiatan. – My, kobiety, nie pozwolimy na to, by nas pomijać! Nasz interes to interes całego społeczeństwa – przekonywała. O przeciwdziałaniu przemocy mówiła natomiast Róża Thun, eurodeputowana PO. – Wdrożymy konwencję antyprzemocową, bo jesteśmy za podnoszeniem standardów w całej UE – zapewniła.

Zaproszenia na konwencję nie przyjęła za to Katarzyna Lubnauer. W piątkowym wywiadzie dla RMF FM tłumaczyła swój stosunek do KO. – Platforma wygasiła Koalicję Obywatelską. Nie ma co strzelać fochów (…) trzeba budować nową koalicję – mówiła liderka Nowoczesnej.

ba