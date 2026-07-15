Dobrzyński: Kolejne zatrzymania w aferze RARS

Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z okresu rządów Prawa i Sprawiedliwości. Na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach zatrzymano trzy osoby, w tym byłego pracownika RARS oraz dwoje byłych prezesów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego.

"Kolejne zatrzymania do afery RARS za rządów PiS. Dzisiaj rano na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 36-letniego Pawła P. – byłego pracownika Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz dwoje byłych Prezesów Zarządu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego: 52-letnią Renatę K. i 42-letniego Włodzimierza D. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że darowizny pozyskiwane przez fundację od Spółek Skarbu Państwa – zamiast na działalność charytatywną – były przeznaczane na działalność polityczną" – informuje rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

"Wielowątkowe śledztwo prowadzone wspólnie z CBA dotyczy między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w latach 2021-2023 przez pracowników RARS podczas organizowania i procedowania zakupów towarów dla RARS oraz działania na szkodę interesu publicznego. Do tej pory 14 podejrzanym przedstawiono 33 zarzuty karne" – przekazał.

Kuczmierowski poza Polską

Afera RARS to śledztwo dotyczące działalności Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych w latach 2021–2023, kiedy instytucja odpowiadała m.in. za zakupy związane z pandemią, pomocą dla Ukrainy oraz tworzeniem rezerw strategicznych państwa.

Jedną z głównych postaci tej sprawy jest były prezes RARS Michał Kuczmierowski. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i ustawianie zamówień publicznych. Kuczmierowski nie przyznaje się do winy. Pozostaje na terenie Wielkiej Brytanii.