Ogromne zmiany dla użytkowników e-hulajnóg i e-rowerów. Resort zapowiada

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że chce wyeliminować z rynku pojazdy, które nie spełniają obowiązujących norm technicznych, a także ukrócić praktykę ich nielegalnego modyfikowania. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo na drogach i uporządkować zasady korzystania z elektrycznych jednośladów.

Jak zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, celem nowych przepisów jest uniemożliwienie sprowadzania do Polski oraz sprzedaży urządzeń stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

Projekt przewiduje rozszerzenie kompetencji Transportowego Dozoru Technicznego. Inspektorzy będą mogli kontrolować hulajnogi i rowery elektryczne oferowane zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i przez internet. Jeżeli okaże się, że pojazd nie spełnia wymogów technicznych, zostanie wycofany z rynku.

Koniec z "odblokowanymi" hulajnogami

Nowe regulacje obejmą również osoby i firmy, które ingerują w parametry techniczne pojazdów. Nielegalne ma stać się zdejmowanie blokad prędkości oraz modyfikowanie napędu w sposób pozwalający przekraczać dopuszczalne limity.

Przepisy mają uderzyć przede wszystkim w hulajnogi rozwijające prędkość powyżej 20 km/h oraz pojazdy sprzedawane jako rowery elektryczne, które w rzeczywistości spełniają parametry motorowerów. Przedsiębiorcy oferujący takie urządzenia lub umożliwiający ich przerabianie będą musieli liczyć się z karami administracyjnymi.

Większe uprawnienia kontrolne mają otrzymać także straże miejskie, które będą mogły sprawdzać parametry techniczne elektrycznych hulajnóg i rowerów.

To jednak nie koniec planowanych zmian. Rząd chce również uporządkować sposób parkowania hulajnóg z wypożyczalni. Po wejściu nowych przepisów będzie można pozostawiać je wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Jeśli pojazd zostanie porzucony w niedozwolonym miejscu, zostanie usunięty, a kosztami zostanie obciążony operator wypożyczalni.

Ministerstwo przekonuje, że nowe przepisy mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo i uporządkować przestrzeń publiczną. Dla użytkowników oznacza to koniec pobłażania wobec "podrasowanych" hulajnóg i nieprawidłowego parkowania.

Policja już kontroluje. Posypały się mandaty

Zapowiedzi ministerstwa zbiegły się z akcją przeprowadzoną przez stołeczną policję. W czasie weekendowych działań funkcjonariusze skontrolowali 325 użytkowników pojazdów elektrycznych, w tym 187 osób poruszających się hulajnogami i 90 rowerzystów.

Efektem kontroli było wystawienie 74 mandatów na łączną kwotę przekraczającą 30 tys. zł. Policjanci zabezpieczyli także trzy hulajnogi elektryczne, z czego w dwóch przypadkach stwierdzono ingerencję w blokady ograniczające prędkość. Ujawniono również trzy osoby poszukiwane, jednego użytkownika hulajnogi jadącego pod wpływem alkoholu oraz 21 nieletnich naruszających przepisy.

Czytaj też:

Kogo obowiązuje jazda w kasku? Od środy nowe przepisy