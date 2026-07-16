"Mój ulubiony odklejeniec". Znany polityk uderza w Kanał Zero

Gościem programu "Jeden na jeden" w TVN 24 był poseł Bartosz Arłukowicz. Polityk czas na antenie wykorzystał, żeby uderzyć w Krzysztofa Stanowskiego i Kanał Zero.

Arłukowicz uderza w Stanowskiego i Kanał Zero. "Środowisko polityczne"

– Jedna ze stacji telewizyjnych nazywana, powiedzmy wprost, Kanałem Zero, to nie jest tylko medium, to jest dzisiaj środowisko polityczne, które wchodzi na scenę polityczną. Ja chcę nazywać rzeczy po imieniu – stwierdził.

Stąd wszedłem w jasny spór czy taki otwarty spór ze Stanowskim i kilkoma innymi przedstawicielami środowiska, ponieważ ja ich uważam za środowisko polityczne, a moim zadaniem, jako polityka, jest konkurować i walczyć ze środowiskiem politycznym. Ja nigdy w życiu nie pozwoliłbym sobie na spór z żadnym z dziennikarzy. Ze Stanowskim wszedłem w otwarty z bardzo prostego powodu – uważam go za środowisko polityczne i uważam, że wykorzystuje aktywność medialną do budowania pewnej części środowiska politycznego – mówił dalej Arłukowicz.

Stanowski odpowiada: Odklejeniec roku

Jego słowa skomentował w mediach społecznościowych szef Kanału Zero.

"To jest mój ulubiony odklejeniec tego roku. Absolutne odkrycie" – stwierdził krótko Stanowski, publikując fragment nagrania.

"Odkrył go pan tak późno, bo on przecież był "Agentem" w TVN i chyba nawet wygrał"; "I mówi to w tvn24 ktory byl chodzącym banerem wyborczym Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich"; "On mówi wprost dokładnie to, co myśli i czym się kieruje. Z jego perspektywy Kanał Zero to bezpośrednie zagrożenie dla obecnego układu i całego jego środowiska"; "I pewność siebie proporcjonalna do odklejenia"; "Totalny kosmita (grzecznie mówiąc) najgorsze, bo mówi z takim przekonaniem wszystko, że można stwierdzić iż wierzy w to wszystko…"; "Tutenchamon! Wypadał z obiegu i wracał jak bumerang. Miał dużo wypowiedzi na miarę Niesiołowskiego, ale pobił go" – komentują internauci.

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