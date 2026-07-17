Zażegnają konflikt? "Jeszcze dziś spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim"

Jak podała "Gazeta Wyborcza", Jarosław Kaczyński ma się spotkać w piątek (17 lipca) z Mateuszem Morawieckim, aby omówić sytuację w Prawie i Sprawiedliwości. Poseł PiS i członek stowarzyszenia "Rozwój Plus" Janusz Cieszyński oznajmił na antenie TV Trwam, że "w najbliższym czasie" ma dojść do rozmowy prezesa PiS z byłym premierem. Nie potwierdził jednak terminu.

– Wiem, że będą jeszcze rozmowy. Pan premier będzie rozmawiał z panem prezesem na ten temat, żeby wyjaśnić, że – zgodnie z tym, co mówiliśmy od samego początku – cele naszego stowarzyszenia w żaden sposób nie kolidują z działaniem Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, uważamy, że wręcz wzmacniają Prawo i Sprawiedliwość – stwierdził Cieszyński.

Z kolei w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" "dwóch ważnych polityków PiS" zostało zapytanych, czy spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim poprawi nastroje w partii. – Na 80 proc. nie – powiedział jeden z anonimowych rozmówców gazety. – Jeśli będzie wola, to zawsze jest szansa – wskazał kolejny.

Rozłam w PiS?

W środę władze Prawa i Sprawiedliwości przyjęły uchwałę zobowiązującą członków partii do "bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prawa, których statutowym lub faktycznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym".

Uchwała dotyczy m.in. stowarzyszeń "Rozwój Plus" oraz "Po Pierwsze Polska". Członkowie tych organizacji mają siedem dni (licząc od 16 lipca) na złożenie deklaracji o wystąpieniu z nich.

– My na pewno tych oświadczeń, których się od nas oczekuje, nie podpiszemy i nie złożymy. Takich posłów i senatorów łącznie jest około kilkudziesięciu. Myślę, że powyżej 40 – mówił poseł PiS i jednocześnie członek stowarzyszenia "Rozwój Plus" Krzysztof Szczucki, cytowany przez RMF 24.

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