Wykolejenie pociągu w Małopolsce. Wagony wpadły do rzeki

Pociąg towarowy wykoleił się na odcinku między stacjami Piwniczna i Wierchomla w Małopolsce. Do zdarzenia doszło około godziny 15:30. Jak dowiedziała się Interia w Centrum Kierowania Państwowej Straży Pożarnej, prawdopodobnie nikt nie ucierpiał. Pociąg jechał bez ładunku.

Wstrzymano ruch pociągów na linii kolejowej 96 na odcinku Nowy Sącz – Krynica. – Za planowane pociągi regionalne i dalekobieżne przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową – poinformował Piotr Hamarnik z zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Sześć wagonów wpadło do rzeki

"Uwaga! Pociąg towarowy wykoleił się do rzeki Poprad w pobliżu Wierchomli. W związku z tym przez najbliższe godziny linia kolejowa w kierunku Krynicy-Zdroju oraz w kierunku przeciwnym będzie nieprzejezdna. Podróżni powinni liczyć się z utrudnieniami i śledzić bieżące komunikaty przewoźników dotyczące zmian w kursowaniu pociągów" – przekazał za pośrednictwem Facebooka burmistrz Piwnicznej-Zdroju Tomasz Michałowski.

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Z komunikatu PKP Intercity wynika, że z torów wypadło sześć pustych wagonów. Służby kolejowe prowadzą działania mające na celu jak najszybsze przywrócenie ruchu pociągów.