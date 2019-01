"Miał być wielki wstrząs". Kukiz wyśmiał taśmy Kaczyńskiego

"Gazeta Wyborcza" ujawniła we wtorek "taśmę Kaczyńskiego". Nagrana w centrali PiS rozmowa dotyczy inwestycji przygotowywanej w Warszawie przez spółkę Srebrna. Taśma pochodzi z lipca 2018 r. W rozmowie uczestniczyli prezes PiS Jarosław Kaczyński, austriacki biznesmen powiązany rodzinnie z prezesem, Gerald Birgfellner, i Grzegorz Tomaszewski, cioteczny brat szefa PiS.

Tekst "Wyborczej" wywołał w sieci falę komentarzy, ponieważ redakcja już w poniedziałek zapowiadała "bombę". Odniósł się do niego także lider Kukiz'15, który przyznał, że jest rozczarowany.

"Miał być 'wielki wstrząs na scenie politycznej', ujawnienie 'skandalu i sensacji', który na zawsze zmiecie PiS z politycznej sceny... Myślałem, że przeczytam dziś co najmniej o jakiejś supertajnej, nocnej korespondencji między Prezesem a Putinem, utrzymanej w klimacie moich piątkowych tweetów, nawet KUPIŁEM "Wyborczą" i... totalny zawód" – napisał żartobliwie Paweł Kukiz. Jak dodał, "Wyborcza" - po 20 latach istnienia - odkryła, że partie w Polsce dysponują astronomiczną kasą (m.in. z subwencji) i że mogą brać kredyty na budowanie wieżowców.

"Gdyby "Wyborcza" zadała choć raz w swoim artykule pytanie - "co to za System, w którym partie stają się potężnymi podmiotami gospodarczymi, które mogą zaciągać kredyty" - pal sześć. Ale takie pytanie nie padło. Przypomnę przy okazji, że szczególnie "Wyborczej" nie interesowało na jakiej podstawie ś.p. Nowoczesna dostała wielomilionowy kredyt na kampanię w 2015 roku (który prawdopodobnie spłacą Obywatele). "Wyborcza" być mądra Gazeta. Jak "Wyborczej" pupile ukraść krowa to być dobrze ale jak "Wyborczej" wróg krowa doić-to być źle" – skwitował polityk.