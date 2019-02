Gwałtowna zmiana pogody. Będzie ciepło

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują na dziś marznące opady deszczu, które doprowadzą do gołoledzi na drogach. Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia będą obowiązywały do soboty do godz. 17.

Marznące opady deszczu powodujące gołoledź synoptycy prognozują w województwie lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i podlaskim.

Prognoza pogody na weekend przewiduje, że w sobotę aura ulegnie poprawie. W całym kraju będą już temperatury dodatnie. Termometry wskażą od 0°C, 1°C na Pomorzu do 6°C w centrum i na południu. Cieplej będzie na południowym wschodzie: od 7°C do 12°C.

W niedzielę, 3 lutego, bezchmurnym niebem będą mogli cieszyć się mieszkańcy Warszawy. Termometry wskażą od 1 stopnia w Poznaniu i Wrocławiu, przez 7 stopni w Łodzi i Krakowie, 8 stopni w Warszawie i Lublinie, 10 stopni w Kielcach, do 13 stopni w Rzeszowie.