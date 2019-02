Rachoń pozwie jeden z tygodników. Chodzi o nieprawdziwe informacje i "oszczercze określenia"

Chodzi o tekst, w którym podano nieprawdziwe informacje, a także użyto oszczerczych określeń. Autorka publikacji "Przeglądu" twierdzi, że w audycji "Minęła 20" pojawiły się treści o "zabarwieniu rasistowskim", a program prowadził M. Rachoń. Jak twierdzi Niezależna.pl, to wydanie "Minęła 20" prowadził inny dziennikarz Telewizji Polskiej.

"Jednym z najbardziej kontrowersyjnych programów jest „Minęła 20” prowadzony do niedawna przez Michała Rachonia. Pokazywane tam materiały, zwłaszcza te o zabarwieniu rasistowskim, wielokrotnie budziły oburzenie telewidzów To u Rachonia pokazano materiał, który atakował Pawła Adamowicza za to, że powołał w mieście Radę ds. Migrantów. Zilustrowano go zdjęciami zamieszek z udziałem czarnoskórych mężczyzn (nie wiadomo, gdzie do nich doszło), pobicia i nielegalnego przekraczania granic. Podpis głosił: „Prezydent Gdańska zaprasza imigrantów do swojego miasta" – czytamy w tekście Justyny Samolińskiej, który ukazał się w najnowszym wydaniu "Przeglądu". Numer poświęcony był Telewizji Publicznej.

Michał Rachoń postanowił złożyć pozew o naruszenie dóbr osobistych. Trafi do sądu w przyszłym tygodniu. Dziennikarz będzie się domagał przeprosin od wydawcy tygodnika "Przegląd" – wskazuje Niezależna.pl.