Tyszka: Mamy trend na patriotyzm gospodarczy

– Dzisiaj Jarosław Sachajko będzie wnioskował o kontrolę Inspekcji Handlowej w tej sprawie, która powinna wyeliminować takie przypadki. Mamy trend na patriotyzm gospodarczy. Bardzo dobry, wspierany od początku przez Kukiz’15. Chodzi o to, że jeśli informujemy, że produkt jest polski, to on rzeczywiście ma być polski – dadaje.

Stanisław Tyszka przypomniał, że Kukiz’15 jako pierwsze ugrupowanie od 30 lat zrzekło się subwencji. – Pokazujemy, że można uprawiać politykę bez dopalaczy odbieranych obywatelom pod przymusem. PiS pobiera 18 mln rocznie subwencji partyjnej, PO 16 mln. My jesteśmy trzecią siłą w Polsce i pracujemy bez tego. Jeżeli wychodzi p. Biedroń i mówi, że on jest za jawnością, przejrzystością funkcjonowania polityki w Polsce, to wypadałoby powiedzieć skąd te pieniądze są, bo taka konwencja kosztuje ponad milion złotych – uważa wicemarszałek Sejmu.

– Pamiętam start Nowoczesnej – to też był taki projekt marketingowy niczym proszek do prania – tam początkowo sondaże pokazywały Ryszardowi Petru bardzo duże poparcie, na poziomie nawet 29%. Potem zaczął mówić i się skończyło. To taki Palikot 2.0, Petru 3.0. Produkty marketingowe na poziomie programowym mocno populistyczne, niepoważne, z wiedzą ekonomiczną na poziomie 5-latków. Obiecał wszystko, dla innych partii niewiele zostało. Dla PiS też niewiele zostało. Poważny polityk pokazuje źródła finansowania. To co przedstawił Biedroń to program katastrofy gospodarczej. To będzie fenomen 5 minut – dodaje. Pytany o to komu zaszkodzi Wiosna odpowiedział: Panika jest w PO, Nowoczesnej i SLD. Te dwa ostatnie ugrupowania prawdopodobnie przestały istnieć.

Do Kukiz’15 od wielu lat zgłaszane są przypadki, że w wielu sieciach uniemożliwiana jest zgodna z prawem działalność związkowa. – Często ludzie o niskich pensjach stoją na przegranej pozycji w konflikcie ze swoim pracodawcą, wielką zagraniczną siecią, międzynarodowa korporacją. Państwo powinno stanąć po ich stronie, powinno pilnować by prawa pracownicze były przestrzegane – zapewnia Stanisław Tyszka.

– Ale o czym my mówimy, jeśli w odpowiedzi na moją interpelację rząd odpowiada, że w ciągu 2 lat rządów przyznał 250 mln grantów zagranicznym korporacjom. Wszystkie rządy III RP były na kolanach przed wielkimi zagranicznymi korporacjami, bo często państwo okazywało się słabsze – mówi polityk Kukiz’15. Jego zdaniem podobnie jest z kredytami frankowymi. – Ludzie zostali pozostawieni sami sobie, bez żadnego wsparcia państwa wobec potężnych instytucji finansowych. To też jest problem nierozwiązany od 3 lat i tylko Kukiz’15 to podnosi. PiS obiecywało, ale nic z tym nie zrobiło, bo premier jest bankierem i jest powiązanych z międzynarodową finansjerą – uważa Stanisław Tyszka.

Zdaniem Stanisława Tyszki wybory do europarlamentu są ważne choćby dlatego, że są wstępem do kluczowych wyborów parlamentarnych na jesieni. - Współpracujemy z Ruchem Pięciu Gwiazd, ugrupowaniem rządzącym obecnie Włochami. Wiele się od nich uczymy, a zaczynali tak jak my – jako ugrupowanie atakowane przez wszystkich.

Wicemarszałek Sejmu uważa, że Koalicja Europejska to koalicja politycznych dinozaurów. – Historia II RP zatoczyła koło. Mamy powrót do okrągłego stołu. W koalicji są premierzy PO, PiS, SLD i AWS. To pokazuje, że między tymi ludźmi nie było różnic. Chodziło o władzę i kasę. Mamy 30 lat teatru tematów zastępczych, a młodzi Polacy są wypychani, ciężko pracujący obywatele muszą płacić miesięcznie 60-70% w podatkach, by potem czekać 3 lata na operacje kolana – zauważa Stanisław Tyszka.