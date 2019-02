Były szef CBA o decyzji Biura ws. Kaczyńskiego: Mam poważne wątpliwości

– To pokazuje, że mamy do czynienia z sytuacją bardziej groteskową niż profesjonalną i można mieć wątpliwości, czy to bardziej decyzja merytoryczna czy polityczna – mówił w rozmowie z RMF FM Paweł Wojtunik.

– To najkrótsza w historii analiza przedkontrolna oświadczeń majątkowych – ocenił. Były szef CBA stwierdził, że takie działania są bardzo czasochłonne i zajmują minimum kilka dni. – Mam poważne wątpliwości, czy to merytoryczna decyzja – dodawał. Pod koniec ubiegłego tygodnia Platforma Obywatelska złożyła wniosek o kontrolę oświadczenia majątkowego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, twierdząc, że w oświadczeniu majątkowym wskazał on, że nie prowadzi działalności gospodarczej. Podobny wniosek do CBA złożyła też Partia Razem. Centralne Biuro Antykorupcyjne nie stwierdziło dziś podstaw do kontroli oświadczenia majątkowego posła Jarosława Kaczyńskiego.