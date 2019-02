Wałęsa o Kornelu Morawieckim: Tylko niech nie gra bohatera. Był zdrajcą

Zakładając Solidarność Walczącą Kornel Morawiecki zdradził Solidarność – przekonuje były prezydent. "To jest zdrajca, powinien być podany do sądu. Rozbił Solidarność" – grzmi Wałęsa.

Były prezydent stwierdził podczas wywiadu, że w momencie, w którym Morawiecki zakładał SW, on sam starał się ze wszystkich sił utrzymać jedność środowiska. Wałęsa przekonuje, że Morawiecki "nie ma honoru" i powinien trafić do sądu.

"Jeśli jest Solidarność i ona cierpi i jest internowana, a on zakłada Solidarność Walczącą, to co to jest? To nie jest zdrada?" – pyta były w rozmowie z Onetem.