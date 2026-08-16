Test "Do Rzeczy": XP-PEN Magic Note Pad

Testowane urządzenie jest jednocześnie klasycznym tabletem multimedialnym z Androidem 14 na pokładzie, czytnikiem e-booków, cyfrowym notatnikiem oraz cyfrową tablicą do rysowania.

Matowy wyświetlacz LCD (NXTPAPER) o rozdzielczości 1920 x 1200 i przekątnej 10,95 cala został wyposażony w trzy tryby, między którymi łatwo można się przełączać.