Test "Do Rzeczy": XP-PEN Magic Note Pad
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  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Test "Do Rzeczy": XP-PEN Magic Note Pad

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XP-PEN Magic Note Pad
XP-PEN Magic Note Pad Źródło: Zdjęcie Jacek Przybylski
Doskonałej jakości wyświetlacz, precyzyjny rysik, elegancki wygląd, wielozadaniowość i długi czas pracy na baterii – to największe zalety innowacyjnego tabletu „cztery w jednym” chińskiej marki XPPen.

Testowane urządzenie jest jednocześnie klasycznym tabletem multimedialnym z Androidem 14 na pokładzie, czytnikiem e-booków, cyfrowym notatnikiem oraz cyfrową tablicą do rysowania.

Matowy wyświetlacz LCD (NXTPAPER) o rozdzielczości 1920 x 1200 i przekątnej 10,95 cala został wyposażony w trzy tryby, między którymi łatwo można się przełączać.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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