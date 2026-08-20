Nie ma pumy. Zdjęcie okazało się fejkiem

Nowe informacje w sprawie przekazało Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.

Fotografia z 9 sierpnia br., została opublikowana w oficjalnym komunikacie Nadleśnictwo Świdnica, w którym ostrzegano przed możliwą obecnością pumy w okolicach Michałkowej i Zagórza Śląskiego.

Poszukiwania pumy na Dolnym Śląsku

Jak podała Polska Agencja Prasowa, w Wałbrzychu odbyło się w środę wspólne posiedzenie miejskiego i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. Do akcji zaangażowano służby z sąsiedniego powiatu świdnickiego, policję, a także leśników.

Po zakończeniu spotkania ruszyły poszukiwania w terenie, w których wzięły udział Straż Leśna, Służba Leśna, przewodnicy oraz członkowie fundacji zajmujących się ochroną zwierząt. Obecność drapieżnika z rodziny kotowatych nie została potwierdzona.

"Analiza wykazała, że zdjęcie jest nieprawdziwe i nie przedstawia zagrożenia na naszym terenie" – poinformowało w czwartek Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Jak przekazali urzędnicy, odnalezione tropy należały wyłącznie do innych gatunków dzikich zwierząt.

Kolejna puma na Mazowszu?

Na początku sierpnia w okolicach wsi Osiek-Wólka pod Ciechanowem na Mazowszu zauważono duże zwierzę, prawdopodobnie pumę. Służby apelują do mieszkańców o szczególną ostrożność i powstrzymanie się od wchodzenia do lasów.

O obecności dzikiego zwierzęcia służby zostały poinformowane przez Nadleśnictwo Ciechanów. Według przekazanych informacji w piątek (7 sierpnia) dużego kota mieli zauważyć myśliwi.

Zwierzę zostało również uchwycone przez kamerę termowizyjną, a leśnicy znaleźli odcisk łapy. Według ich oceny był to ślad dużego kota.

W związku ze zgłoszeniem Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Gołyminie-Ośrodku zaapelował do mieszkańców miejscowości Osiek-Wólka, Osiek-Aleksandrowo, Osiek Górny i Stare Garnowo o zachowanie szczególnej ostrożności.

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