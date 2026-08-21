Kolejne odejście z Newsmax Polska. "Pełniła kluczową rolę"

Jak ustalił portal Wirtualnemedia.pl, z redakcją Newsmax Polska rozstała się Katarzyna Adamiak-Sroczyńska, która w stacji zajmowała stanowisko zastępcy producenta wykonawczego. To kolejne odejście z redakcji w ostatnim czasie. Dzień wcześniej informowano o rozstaniu z dwojgiem prezenterów.

Katarzyna Adamiak-Sroczyńska znika z Newsmax Polska

Informację o odejściu Katarzyny Adamiak-Sroczyńskiej Wirtualne Media potwierdziły w dwóch niezależnych źródłach, ale sama stacja nie potwierdziła oficjalnie tych doniesień.

Adamiak-Sroczyńska należała do osób odgrywających istotną rolę w funkcjonowaniu redakcji Newsmax Polska. – Pełniła kluczową rolę. W praktyce decydowała o tym, jak wszystko wygląda na wizji – powiedziała serwisowi anonimowa osoba, dobrze znająca realia stacji.

Przed dołączeniem do Newsmax Polska Katarzyna Adamiak-Sroczyńska przez lata była związana przede wszystkim z Telewizją Polską. Kierowała tam redakcją rolną TVP, odpowiadając za przygotowanie i nadzór nad programami poświęconymi m.in. rolnictwu oraz gospodarce. Wcześniej była pełnomocniczką zarządu TVP ds. kanału TVP Rozrywka. Zarządzała również Agencją Kreacji Rozrywki i Oprawy TVP. W latach 2017–2019 pełniła funkcję szefowej redakcji programu "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Odpowiadała wówczas za kształt ramówki oraz rozwój popularnego porannego formatu. Jej doświadczenie obejmuje także pracę w Kancelarii Prezydenta. W 2015 roku przez krótki czas była dyrektorką biura prasowego prezydenta Andrzeja Dudy.

Odeszli też Agnieszka Piechurska i Jacek Cholewiński

Odejście Katarzyny Adamiak-Sroczyńskiej to kolejne zmiany personalne w Newsmax Polska. Dzień wcześniej pojawiły się informacje o rozstaniu ze stacją dwojga prezenterów.

Współpracę ze stacją już w połowie lipca zakończyła Agnieszka Piechurska. Prezenterka wyjaśniła w rozmowie z Wirtualnemedia.pl, że nie przedłużono jej umowy. Z nową telewizją rozstał się również Jacek Cholewiński, który, przed dołączeniem do Newsmax Polska, przez około 20 lat był związany z Telewizją Polską.

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