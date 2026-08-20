"Zwyczajnie kłamie", "funkcjonariuszka". Burza po słowach dziennikarki TVP

W czwartek 20 sierpnia, w "Gościu Poranka" na antenie TVP Info pojawił się aktor i dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie Andrzej Seweryn. Dyskusja dotyczyła m.in. narastających w Polsce nastrojów antyukraińskich.

– Prezydent Karol Nawrocki w swoich licznych przemówieniach, na uroczystościach państwowych nie zauważał, nie wskazywał tego wroga (…) czyli Rosji, mówił natomiast o zagrożeniach ukraińskich – stwierdziła podczas rozmowy dziennikarka TVP.

Jej słowa wywołały oburzenie w sieci.

"Funkcjonariuszka TVP", "kłamstwo", "opętanie jadem propagandy". Dziennikarka TVP wywołała burzę

Fragment rozmowy zamieścił na swoim profilu znany komentator polskiego życia politycznego na X – użytkownik @chrzanik.

"Funkcjonariuszka TVP, Aleksandra Pawlicka jawnie kłamie na temat Karola Nawrockiego. (…) Niemalże w każdym swoim wystąpieniu mówi o Rosji jako o wrogu. Nawet ostatnio, na rocznicy zaprzysiężenia, a absolutnie nie mówi o żadnych "zagrożeniach ukraińskich". Pawlicka zwyczajnie kłamie, rozumiem, że @wykrywacz_info zweryfikuje i przeprosi?" – napisał.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy.

"Prezydent Karol Nawrocki co i rusz uderza w Rosję. Na imprezie z przedstawicielami zagr. placówek w ogrodach Pałacu Prezydenckiego to samo" – włączył się do dyskusji dziennikarz Samuel Pereira.

"To TVP. Kłamstwo goni kłamstwo i kłamstwem pogania. Chyba mają dodatkowo płacone za zaatakowanie Pana Prezydenta"; "Pani nie jest tak po ludzku trochę wstyd? Po co i dlaczego Pani tak bezczelnie kłamie, w dodatku, niestety, na antenie telewizji publicznej?"; "Ileż razy Prezydent mówił o zagrożeniu ze strony Rosji i mówił o Putinie. Pani Pawlicka żyje chyba na innej planecie. Ta planeta ma swoją nazwę – TVN24, Gazeta Wyborcza, media liberalno-lewicowe"; "Właśnie od tego jest TVP żeby kłamać i oczerniać prezydenta Karola Nawrockiego"; "Opętanie jadem propagandy KO..."; "Już nie mogę się doczekać, jak po wyborach ta cała kolekcja propagandystów, na kopach z tego tvp wyleci" – czytamy w innych komentarzach internautów.

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