Ujawniono datę pogrzebu aktora. "W odpowiedzi na ogromną liczbę pytań"

Jan Frycz zmarł 15 sierpnia 2026 roku w wieku 72 lat. Informację o śmierci aktora przekazał Teatr Narodowy, z którym artysta był związany przez wiele lat. Jego odejście wywołało liczne reakcje przedstawicieli polskiego środowiska kulturalnego.

Po śmierci Frycza Związek Artystów Scen Polskich zwrócił się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zorganizowanie pogrzebu państwowego. Resort szybko podjął decyzję. – Pogrzeb Jana Frycza będzie miał charakter państwowy – przekazał "Faktowi" Piotr Jędrzejowski, rzecznik MKiDN.

Informacje dotyczące dokładnego terminu i miejsca uroczystości pozostawały do tej pory nieznane. Teraz syn gwiazdora poinformował o szczegółach.

Data i miejsce pogrzebu Jana Frycza

"Drodzy, w odpowiedzi na ogromną liczbę pytań informujemy, że uroczystości pogrzebowe naszego ukochanego Taty, Jana Frycza, odbędą się 7 września 2026 roku o godzinie 11.00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie" – napisał Michał Frycz.

"Dziękujemy za wszystkie dobre słowa i ogrom ciepła, które od Was otrzymujemy" – przekazał dalej syn zmarłego aktora, zamieszczając do tego czarno-białą fotografię swojego ojca.

Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów

Jan Frycz przez dziesięciolecia należał do najbardziej cenionych polskich aktorów teatralnych i filmowych. Ukończył krakowską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Występował m.in. na deskach Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz Teatru Narodowego w Warszawie.

W swojej karierze współpracował z najwybitniejszymi polskimi reżyserami, wśród których znaleźli się Krystian Lupa, Jerzy Jarocki i Andrzej Wajda. Do ostatnich chwil pozostawał aktywny zawodowo.

Szerokiej publiczności znany był również z licznych ról filmowych i serialowych. Wystąpił m.in. w "Pręgach", "Pornografii" i "Nigdy w życiu!". Młodszej widowni szczególnie zapisał się w pamięci jako Dario w serialu "Ślepnąc od świateł". Rola bezwzględnego gangstera stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kreacji ostatnich lat jego kariery.

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