Publiczne pieniądze na nietypowy cel. "Coraz weselej"

"W ramach projektu "Wsparcie Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego i Partnerów Społecznych" dofinansowanie otrzymał także Instytut Badań nas Astrologią "AstroLab" na realizację zadania "AstroLab – edukacja i ekspansja"" – poinformowano w mediach społecznościowych organizacji.

Temat podjął szef Kanału Zero Krzysztof Stanowski. "Rozwalanie publicznych pieniędzy w Polsce to chyba rodzaj jakiejś gry" – ocenił dziennikarz.

Kilkadziesiąt tysięcy na astrologię. Stanowski grzmi: Rozwalanie publicznych pieniędzy

Ponad 4,4 mln zł dofinansowania otrzymają 42 organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni z Warmii i Mazur. W poniedziałek, 24 sierpnia, w Olsztynie marszałek województwa Marcin Kuchciński wręczył im umowy na realizację działań związanych z edukacją i rozwojem. Przekazane środki są efektem rozstrzygnięcia drugiej z pięciu zaplanowanych tur otwartego naboru wniosków. Konkurs odbywa się w ramach projektu strategicznego "Wsparcie Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego i Partnerów Społecznych". Program jest współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027. Dofinansowanie ma wesprzeć lokalne organizacje i partnerów społecznych w realizacji inicjatyw, które przyczyniają się do ich rozwoju oraz wzmacniają działalność edukacyjną w regionie.

Marszałek województwa przekazał m.in. 84 000 złotych Instytutowi Badań nad Astrologią "Astrolab", który bada zależności między zjawiskami w Układzie Słonecznym a tymi na Ziemi.

Zwróciło to uwagę Krzysztofa Stanowskiego.

"No dobrze, drodzy państwo. Jest coraz weselej. Publicznie pieniądze na astrologię i horoskopy. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, pan Michał Kuchciński, przekazał 84 000 złotych Instytutowi Badań nad Astrologią "Astrolab". Publicznie się tym pochwalił. A na stronie "Astrolab" czytam: "W ramach struktury kosmogramu dostrzegalna jest jakaś hierarchia ważności poszczególnych elementów. Często to jest Słońce i znak, w którym się ono znajduje, czy też układ planet, w którym Słońce uczestniczy. Ale nie zawsze tak być musi. Na pewno też w pierwszym rzędzie trzeba wziąć pod uwagę planety na ascendencie, władcę ascendentu oraz najdokładniejsze aspekty, jeśli biorą w nich udział planety indywidualne". Rozwalanie publicznych pieniędzy w Polsce to chyba rodzaj jakiejś gry" – napisał dziennikarz.

"Dzień dobry Panie Marszałku @M_Kuchcinski, chciałem się upewnić, że to nie żart i naprawdę dał pan 84 000 złotych na ekspansję wiedzy o astrologii i horoskopach. Czy jest pan za tym, aby dalej informować ludzi o korelacji pomiędzy układem planet a kursem akcji na giełdzie?" – dodał w kolejnym wpisie szef Kanału Zero.

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