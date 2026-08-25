Stanowski sfrustrowany komentarzami internautów. "Idiotyczne"

Przemysław Kral, szef upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto, usłyszał zarzut udziału w oszustwie o dużych rozmiarach. Według ustaleń Onetu, wiele miesięcy temu miał nawiązać poufny kontakt z prawnikami Romanem Giertychem i Jackiem Dubois i za ich pośrednictwem prowadzić rozmowy z prokuraturą. Biznesmen zgodził się zeznawać i może liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary. Jak ustaliła TVP Info – oficjalnie uzyskał status małego świadka koronnego. Jego wiedza ma dotyczyć m.in. przepływów pieniędzy do mediów, fundacji i przedsięwzięć związanych z politykami prawicy.

Stanowski uderza w Giertycha ws. Zodacrypto. "Obrońca oszusta"

W TVP Info ukazał się materiał dotyczący obszernych zeznań, które miał składać Przemysław Kral. Wyjaśnienia mają obejmować m.in. opis prób uzyskania z giełdy Zondacrypto finansowania mediów prawicowych, w tym Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego oraz szczegóły sponsorowania Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod kierownictwem Radosława Piesiewicza.

"Słuchajcie, jest nowa wersja afery według TVP. Okazuje się, że jednak nie braliśmy pieniędzy z ZondaCrypto. Teraz okazuje się, że PRÓBOWALIŚMY je brać. Mianowicie: Zonda chciała się u nas reklamować, ale finalnie się nie zareklamowała. Hahahaha, kochane cymbałki" – skomentował sprawę szef Kanału Zero na platformie X.

Krzysztof Stanowski podjął również wątek Romana Giertycha, który ma reprezentować Przemysława Krala.

"Czy naprawdę tylko mnie dziwi, że prominentny poseł Koalicji Obywatelskiej jest podobno obrońcą oszusta, przez którego ludzie stracili setki milionów zlotych? A więc poseł będzie starał o to, aby oszust nie poniósł odpowiedzialności? To naprawdę uważamy za normalne?" – zastanawiał się.

Komentarze pod postem Stanowskiego. "Idiotyczne odpowiedzi"

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy.

"Jest adwokatem. Na tym polega ten zawód że się broni często niezbyt moralnych ludzi. Jeśli uważamy zawód adwokata za niemoralny to znacząca część różnych polityków ze wszystkich partii musiałaby odejść. Czy uważa pan swoich adwokatów za niemoralnych?"; "Ale z ciebie denny propagandysta. Obrońca pilnuje praw swojego klienta. W PiS czy w konfie też są adwokaci, którzy bronią bandziorów"; "Na tym polega zawód adwokata" – można przeczytać w licznych odpowiedziach internautów.

Szef Kanału Zero odniósł się do tych reakcji.

"Rany, jakie idiotyczne niektóre odpowiedzi. "Na tym polega praca adwokata". Jak ktoś zostaje posłem to z automatu staje się adwokatem polskiego społeczeństwa, pokrzywdzonych ludzi i interesu publicznego. A nie adwokatem przestępcy, którego polskie państwo ściga" – ocenił.

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