Zastanawiające słowa Pompeo. To nawiązanie do ustawy 447?

– NATO jest w stanie przeciwstawić się każdemu agresorowi i każdemu zagrożeniu – mówił sekretarz stanu USA Mike Pompeo, po spotkaniu z szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem. Rozmowy dotyczyły m.in. planów dalszego rozszerzania i utrwalania obecności sił amerykańskich w Polsce.

Szef Departamentu Stanu USA podkreślił natomiast podczas konferencji, że Stany Zjednoczone są przeciwne Nord Stream 2, gdyż rurociąg ten umocniłby pozycję Rosji oraz uzależniłby państwa europejskie od rosyjskich dostaw. Zgodził się z nim Jacek Czaputowicz, który stwierdził, że „projekt Nord Stream 2 nie służy bezpieczeństwu energetycznemu Europy”.

Podczas konferencji prasowej Pompeo nawiązał też do sprawy Holokaustu. – Chcemy również rozwiązać sprawy z przeszłości, tego co wydarzyło się w czasie Holokaustu. Stany Zjednoczone nigdy nie zapomną niezłomnego ducha polskiego – mówił.

Jednak sekretarz stanu USA nawiązał także do legislacji dot. restytucji mienia prywatnego osób, które utraciły je w czasie Holokaustu. – Doceniamy również wagę rozwiązywania nierozstrzygniętych kwestii z przeszłości i wzywam/namawiam moich polskich kolegów, aby poczynili postępy w zakresie kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia prywatnego dla osób, które utraciły nieruchomości w dobie Holocaustu – stwierdził.

Czy to nawiązanie do głośnej ustawy 447? Przypomnijmy, że tzw. ustawa 447 przyznaje Departamentowi Stanu USA prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holocaustu, a także - co najważniejsze - udzielenia im pomocy poprzez swoje kanały dyplomatyczne w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych.