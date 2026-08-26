Dubois o obronie Krala. Seria pytań i żadnych odpowiedzi

Dubois był pytany we wtorek (25 sierpnia) w TVN24 m.in. o spotkanie z Kralem oraz o informacje dotyczące rozmów biznesmena z prokuraturą.

Prawnik nie odpowiedział na pytanie, czy jego klient zamierza uzyskać status tzw. małego świadka koronnego. – Tajemnica adwokacka, tajemnica postępowania – odpowiedział.

Mecenas podkreślił, że nie miał wątpliwości co do podjęcia się obrony Krala. – Dla adwokata odmówienie jakiejkolwiek obrony to tchórzostwo – argumentował. Jak dodał, rolą adwokata jest pomaganie osobie, która potrzebuje obrony.

Dubois odniósł się także do publikacji dotyczących rzekomego spotkania Krala z przedstawicielami prokuratury za granicą, w którym mieli uczestniczyć również on oraz mec. Roman Giertych.

Informacje o takim spotkaniu pojawiły się wcześniej w prasie. Prokurator Marek Wełna zaprzeczał, że spotkał się z Kralem w takim składzie, natomiast Dubois i Giertych nie komentowali wówczas doniesień.





Kral miał pójść na współpracę z prokuraturą. Reprezentują go Dubois i Giertych

Według medialnych ustaleń Kral usłyszał zarzut udziału w oszustwie wielkich rozmiarów. Śledztwo dotyczące działalności Zondacrypto obejmuje m.in. podejrzenia oszustw i prania pieniędzy.

Według informacji Onetu Kral ma współpracować z prokuraturą, a jego zeznania mogą dotyczyć również finansowania polityków i środowisk związanych z prawą stroną sceny politycznej.

Dubois, pytany o szczegóły sprawy, ponownie zasłonił się tajemnicą postępowania. Ocenił jednocześnie, że przecieki z prokuratury dotyczące prowadzonych czynności "są największym skandalem chyba tej instytucji i jest to coś, co trudno określić w słowach".

Afera Zondacrypto. Żurek o "przełomie" w śledztwie

Sprawa Zondacrypto jest jednym z najgłośniejszych obecnie postępowań dotyczących rynku kryptowalut w Polsce. Według medialnych ustaleń śledczy szacują straty klientów upadłej giełdy na co najmniej 2,4 mld zł.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował we wtorek (25 sierpnia) o "przełomie" w śledztwie w sprawie Zondacrypto. Mówił o nowych podejrzanych, dowodach i osobach, które chcą współpracować z prokuraturą.

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