Jest zawiadomienie na Moskala. "Prokuratura powinna niezwłocznie wszcząć postępowanie"

Poseł PiS Michał Moskal oraz były funkcjonariusz CBA Artur Chodziński spotkali się 7 sierpnia 2025 r. na Ibizie z Przemysławem Kralem, prezesem giełdy kryptowalut Zondacrypto – wynika z ustaleń TVN24.

- Dzisiaj złożymy zawiadomienie do prokuratury, tutaj mamy je gotowe, na pana posła Moskala, żeby mógł się wytłumaczyć, dlaczego było tak, że trzy razy ta ustawa przechodziła przez parlament, były składane poprawki, jak wiemy, zarówno PiS jak i Konfederacja głosowały przeciwko tej ustawie, potem pan prezydent ją wetował, starając się wybić jej też zęby swoim projektem - powiedział Jacek Karnowski na konferencji prasowej.

"Taki spraw może być więcej"

W zawiadomieniu pojawia się żądanie natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, zabezpieczenia tego, co posiada poseł Moskal oraz sprawdzenia, z jakich środków polityk PiS pojechał na Ibizę. – Dlaczego nie ma tego w rejestrze korzyści, jak również sprawdzenia wszystkich wpłat, które były dokonywane na rzecz fundacji, która jest powiązana z panem Moskalem – powiedział Borys Budka.

- Może się okazać, że takich spraw, jak Zondacrypto, jest więcej, a lobbyści czy nieuczciwi przedsiębiorcy próbowali wpływać na proces legislacyjny właśnie poprzez posłów PiS-u i Konfederacji, płacąc na fundacje, które są z nimi powiązane. Prokuratura powinna niezwłocznie wszcząć postępowanie w tej sprawie i zabezpieczyć wszystko, co jest związane z panem posłem Moskalem - mówił dalej.

- To jest przestępstwo nielegalnego wpływania na proces legislacyjny – dodał Jacek Karnowski.

Politycy KO wystosowali żądanie do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, aby spytał członków partii, na jakie fundacje Zondacrypto przelewała pieniądze. - Chcielibyśmy, żeby Jarosław Kaczyński wyszedł i powiedział Polakom, jakie Zondacrypto finansowała fundacje powiązane z politykami PiS-u, jak potem politycy PiS-u, Kowalski, Moskal, wpływali na ten proces legislacyjny, doprowadzając do tego, że na końcu jednak pan prezydent zawetował tę ustawę – mówił Karnowski.

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