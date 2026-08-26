Tusk: Teraz już wiemy, dlaczego Nawrocki blokował ustawę o kryptowalutach

Poseł PiS Michał Moskal oraz były funkcjonariusz CBA Artur Chodziński spotkali się 7 sierpnia 2025 r. na Ibizie z Przemysławem Kralem, prezesem giełdy kryptowalut Zondacrypto – wynika z ustaleń TVN24.

Sprawę skomentował Donald Tusk w mediach społecznościowych. "Teraz już wiemy, dlaczego z uporem maniaka @NawrockiKn i PiS blokowali ustawę o kryptowalutach. Kasa na zegarki za 40 tysięcy euro, na media, wyborcze imprezy, fundacje prawicowych polityków. A przecież serial »Zonda« dopiero się rozkręca…" – napisał premier na portalu X.

Poseł PiS spotkał się z Kralem na Ibizie

Przelot i nocleg Moskala miał przy rezerwacji opłacić Chodziński, który przez wiele miesięcy pracował dla Krala.

Moskal powiedział, że cały wyjazd, wraz z powrotem do Polski, trwał mniej niż dobę i że po powrocie rozliczył podróż ze środków prywatnych. Chodziński miał spędzić na Ibizie wieczór i noc, a następnego ranka wrócić do Warszawy.

Według TVN24 trzy tygodnie po spotkaniu Moskal skierował oficjalne pismo do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, występując w obronie – jak argumentował – blisko dwóch tysięcy polskich przedsiębiorców z branży kryptowalut.

Poprawki PiS do ustawy o kryptowalutach

Półtora miesiąca po spotkaniu PiS złożyło w Sejmie 13 poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów. Stacja wskazuje, że ich treść była zbieżna z uwagami, które wcześniej Kral przekazał ministerstwu za pośrednictwem Związku Banków Polskich.

Moskal zaprzecza, by był autorem tych poprawek. We wrześniu 2025 r. pisał jednak w mediach społecznościowych, że wraz z posłem Januszem Kowalskim zgłasza poprawki dotyczące regulacji rynku kryptowalut.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał TVN24, że kierownictwo partii nie wiedziało o wyjeździe Moskala na Ibizę i nie znało jego powodów.

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