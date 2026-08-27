Nowa decyzja sądu ws. Romanowskiego. Odrzucono wnioski obrony

Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrońcy Marcina Romanowskiego, mec. Bartosza Lewandowskiego, o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania za byłym wiceministrem sprawiedliwości. Stołeczny sąd stwierdził w komunikacie, że "postawa ściganego, podjęte przez niego działania w sposób niewątpliwy wskazują na próby utrudniania i destabilizacji postępowania karnego".

Sędzia zaznaczył, że przesłanką do uchylenia ENA mógłby być dowód, że Romanowski nie przebywa na terytorium Unii Europejskiej. Tymczasem nie ma w tym zakresie "jednoznacznego" potwierdzenia. "Negatywny wynik dotychczasowych poszukiwań ściganego w sposób jednoznaczny wskazuje, że ścigany wykorzystuje swobodę przemieszczania się w tamach strefy Schengen, tym samym wskazana przesłanka »podejrzenia możliwości przebywania« na terytorium Unii Europejskiej zostaje w pełni zmaterializowana" – czytamy.

Sąd nie uwzględnił wniosku obrońcy Romanowskiego

"Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego w mocy – sąd nie uwzględnił wniosków obrony. To by było na tyle z procesowego teatru i prób ucieczki przed odpowiedzialnością za miliony z Funduszu Sprawiedliwości" – skomentował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.

Sąd pozostawił także bez dalszego biegu wniosek obrony dotyczący przesłuchania premiera Donalda Tuska w sprawie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Szef rządu twierdził, że służby innych państw z regionu, z którymi Polska współpracuje, potwierdziły informacje, iż były wiceminister sprawiedliwości znajduje się "na 99 proc." w Tyraspolu w Naddniestrzu. Doniesień tych nie potwierdziła jednak prokuratura. Mec. Bartosz Lewandowski wnioskował do sądu o przesłuchanie premiera w charakterze świadka.

Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.

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